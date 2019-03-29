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Крым отдали Украине по ошибке

Фото: www.globallookpress.com
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Специалистам поручат проверку старых документов

Киев могут лишить последнего шанса вернуть Крым. Велика вероятность, что советские руководители в середине прошлого века нарушили закон, распоряжаясь судьбой полуострова. Нужно проанализировать исторические документы, заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

"В конце 2014 года спикер Совфеда Валентина Матвиенко поднимала вопрос о законности акта о передаче Крыма Украине в 1954 году. Там явно были нарушения Конституции Советского Союза", – напомнил сенатор.

На заседании круглого стола, посвященного 5-летию воссоединения Крыма с Россией, в пятницу 29 марта, эксперты также отметили, что Севастополь в советские времена всегда подчинялся центральному правительству СССР, передает РИА "Новости". Поэтому непонятно, как город центрального подчинения мог быть передан одной из республик.

Фото: www.globallookpress.com

"Если это решение было незаконным, тогда все сыпется", – заявил Джабаров, имея в виду претензии Украины.

Крыма вошел в состав России в марте 2014 г., после того как жители полуострова проголосовали за это на референдуме.

Фоторепортаж
Воссоединение Крыма с Россией стало неожиданностью для крымчан
Фото: commons.wikimedia.org/Anton Holoborodko (CC BY-SA 3.0) Фото: commons.wikimedia.org/Elizabeth Arrott Сергей Аксенов. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин
Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев Фото: www.globallookpress.com Фото: most.life Фото: commons.wikimedia.org/Капитан Морган (CC BY-SA 4.0)
Николай ВИКТОРОВ
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