У флота Незалежной денег нет, и держаться не за что

Американское военно-морское министерство разместило заявку на поиск поставщиков топлива для военно-морских учений Североатлантического альянса на Украине и в Румынии. Об этом сообщается на сайте государственных закупок США.



"В преддверии ежегодных учений Sea Breeze 2019 правительство заинтересовано в предложениях потенциальных поставщиков различных видов топлива",

– говорится в объявлении, текст которого приводит RT.

Из условий конкурса следует, что подрядчик должен будет обеспечить порядка 415 тыс. л топлива для заправки кораблей Военно-морских сил Украины и других стран, которые примут участие в маневрах.





Такой подход при подготовке и проведению совместных мероприятий, при котором Вашингтон щедро оплачивает все расходы союзников, очень подходит украинской стороне. Собственных средств для участия в мероприятиях НАТО в бюджете страны нет. Так что провозглашенный президентом страны Петром Порошенко курс на интеграцию с Евросоюзом и Североатлантическим альянсом оплачивается исключительно западными деньгами.

Военные корабли США и других стран ждут на Украине с распростертыми объятиями. Ранее глава государства внес в Верховную раду законопроект о допуске иностранных вооруженных сил на территорию страны для участия в многонациональных учениях в 2019 году. В конце февраля парламентарии приняли его большинством голосов.

Между тем в Министерстве иностранных дел РФ считают идею совместных учений Украины и НАТО в Черном море опасной. Эти маневры российские дипломаты расценивают как желание в "очередной раз спровоцировать напряженность".