Киев устроит стрельбы в Азовском море в день выборов

Украинские военные решили устроить канонаду вблизи воюющего Донбасса

В наступающие выходные украинская часть акватории Азовского моря превратится в полигон для ракетных стрельб ВСУ. Об этом в пятницу, 29 марта, сообщил заместитель начальника Управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Командование ВМС Украины в период с 28 по 31 марта под предлогом проведения учений с применением ракетных комплексов ввело запрет на судоходство и полеты авиации в подконтрольной части Азовского моря", – цитирует полковника агентство ДАН.

По информации донецких силовиков, специально для учений в город Краматорск еще 27 марта прибыл командующий зенитно-ракетными войсками ВСУ генерал-майор Дмитрий Карпенко.

Украинский военачальник проинспектировал готовность подразделений 11-го ЗРП выполнять задачи по предназначению на мариупольском направлении, отметил Басурин.

Ранее в Киеве заявили, что власти ДНР и ЛНР намерены силой препятствовать попыткам местных жителей добраться до подконтрольных Украине территорий Донбасса, чтобы принять участие в президентских выборах 31 марта. Для этого, якобы "создаются специальные отряды из пророссийских активистов".

"На сегодня почти 90 тыс жителей Донбасса приняли решение и изменили свое место регистрации для того, чтобы принять участие в выборах", - сказал руководитель аппарата председателя СБУ Игорь Гуськов в эфире телеканала "Прямой".

