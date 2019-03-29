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Бывший министр обороны Украины, ныне участник президентской гонки Анатолий Гриценко заявил, что в случае своей победы максимально ужесточит "антитеррористическую операцию" в Донбассе. Он считает, что необходимо использовать израильский опыт в Секторе Газа.
"Будем действовать так, как Израиль действует. Если убили одного, значит 10 их будет убито. Значит будет концентрированный удар таким, чтобы снайпер и не подходил близко туда. Прекращение огня, так прекращении огня",
– сказал Гриценко в интервью изданию "Цензор".
Он объяснил, что глава государства в качестве верховного главнокомандующего должен "гарантировать защиту прав, свобод, собственности людей". Президент несет ответственность за целостность страны и поэтому обязан делать все для ее сохранения.
"Реализовать так, чтобы никто на нас не посягал", – подчеркнул Гриценко.
Если для защиты суверенитета страны ВСУ нужно будет действовать за линией фронта, то есть, фактически, на территории России, то это будет сделано.
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