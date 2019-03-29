Неуемная фантазия действующего президента Незалежной вызывает усмешку

Слезным клятвам одного из фаворитов предвыборной гонки Петра Порошенко уже никто не верит. Его заявления вернуть Крым и покончить с конфликтом в Донбассе после триумфа подверглось жесткой критике. Безответственным и неправдоподобным данное обещание назвал некогда коллега действующего президента, первый украинский лидер Леонид Кравчук.

"Как говорят в народе: "ври, да знай меру". Мы знаем цену таких заявлений. Порошенко уже завершил войну на Донбассе за две недели. Потом извинялся. А сейчас новая фантазия – вернет Крым в Украине сразу же после победных выборов. Это уже что-то за пределами здравого смысла",

– возмутился Кравчук со своей страницы в Facebook. Ни единому слову пана Порошенко верить нельзя, подчеркнул экс-президент. Он напомнил об обещаниях власти искоренить коррупцию. Между тем бурная фантазия Петра Алексеевича не продвинулась дальше красивых фраз. По мнению Кравчука, доведенный до отчаяния народ готов на очередной бунт.

"Бедные и обманутые, попранные люди чрезвычайно опасной силой, которая способна на Майдан и Революции", – предупредил экс-политик, отметив, что пять лет назад выбор руководства страны стал неверным шагом. Предстоящее воскресенье должно провести работу над ошибками, чтобы Украина зажила по-новому. А для этого, уверен Кравчук, необходимо очистить дорогу от "всех гнилых бревен уже 31 марта этого года".

В этот день должен определиться дальнейший политический курс Незалежной. Жители страны выберут ее руководителя. За высокий пост поборются десятки кандидатов, которые пытаются пропиариться за счет государства. Впрочем, 31 марта главу государства главу украинцы вряд ли изберут. Киеву пророчат второй тур голосования.