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Порошенко призвал украинцев не голосовать за Путина

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Лидер Незалежной совсем спился

Действующий президент Украины Петр Порошенко накануне дня тишины пытается в последний раз докричаться электората, чтобы избиратели сделали нужный ему выбор 31 марта. Не прекращая свою мантру о том, что Незалежная больше никогда не вернется в СССР и Российскую Империю, он призвал граждан не отдавать голоса за... президента РФ Владимира Путина.

"В день выборов линия фронта не только на Востоке. Линия борьбы с агрессором проходит через каждый избирательный участок. Взяв в руки бюллетень,скажите "нет" Путину. И ставьте галочку за европейскую Украину, за независимое государство, за сильную экономику и нашу уникальную национальную идентичность", – цитирует гаранта его пресс-служба в Twitter.

Пан Порошенко утверждает, что некоторые кандидаты на президентский пост пытались сорвать выборы, для чего "были задействованы и марши ультрарадикалов, профинансированные или беглыми олигархами или Кремлем, но активный энтузиазм граждан не дал им сорвать волеизъявление украинцев".


Кажется, Петр Алексеевич уже помешался на российском лидере. Как отмечает RT, на днях в эфире одного из украинских телеканалов он заявил, что Путин является его главным оппонентом. По его мнению, "остальные боятся" об этом говорить.

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

Еще в конце января об особой странности "шоколадного короля" всея Незалежной указывала директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова. Тогда она обратила внимание на фотоколлаж с подписью "Либо Порошенко либо Путин", размещенный в зале, где украинский гарант оповестил о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок.

"А Путин в курсе, что его на Украине могут вместо Порошенко выбрать? Интересно, как будут выглядеть бюллетени", – пошутила дипломат в соцсети.

В интернете на свежий спич пана Порошенко тоже откликнулись. В комментариях орфография и пунктуация сохранены оригиналов:

"Лексеич ты жену то хоть свою ещё Путиным не называешь?", "Это что выписка из истории болезни. Перед побегом", "Сказочник.", "Петро, я вам поражаюсь секрету скажу. Путин не участвует в выборах на Украине", "Хватит врать! Путин везде!", "Питюня, Путин на выборы не явился. Кому говорить "Нi"?".

Ну, и в конце пару стихотворных строк от пользователя, перефразировавшего известные строки советского поэта Ярослава Смелякова, уроженца украинского Луцка: "Он с именем этим ложится и с именем этим встаёт! Недаром на каменных плитах, где милый ботинок ступал, "Хороший парень Володя!"-в отчаяньи он написал".

Фоторепортаж
Вечно пьяный: Порошенко опустился перед выборами
Фото: GLOBAL LOOK press/Han Yan Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
Фото: GLOBAL LOOK pressRon Sachs Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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