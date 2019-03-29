Порошенко призвал украинцев не голосовать за Путина

Лидер Незалежной совсем спился

Действующий президент Украины Петр Порошенко накануне дня тишины пытается в последний раз докричаться электората, чтобы избиратели сделали нужный ему выбор 31 марта. Не прекращая свою мантру о том, что Незалежная больше никогда не вернется в СССР и Российскую Империю, он призвал граждан не отдавать голоса за... президента РФ Владимира Путина.

"В день выборов линия фронта не только на Востоке. Линия борьбы с агрессором проходит через каждый избирательный участок. Взяв в руки бюллетень,скажите "нет" Путину. И ставьте галочку за европейскую Украину, за независимое государство, за сильную экономику и нашу уникальную национальную идентичность", – цитирует гаранта его пресс-служба в Twitter.

Пан Порошенко утверждает, что некоторые кандидаты на президентский пост пытались сорвать выборы, для чего "были задействованы и марши ультрарадикалов, профинансированные или беглыми олигархами или Кремлем, но активный энтузиазм граждан не дал им сорвать волеизъявление украинцев".

У день виборів лінія фронту не лише на Сході. Лінія боротьби з агресором проходить через кожну виборчу дільницю. Взявши до рук бюлетень,скажіть «ні» Путіну. І ставте галочку за європейську Україну,за незалежну державу, за сильну економіку і нашу унікальну національну ідентичність pic.twitter.com/wNccDjzShx — Петро Порошенко (@poroshenko) 28 марта 2019 г.

Кажется, Петр Алексеевич уже помешался на российском лидере. Как отмечает RT, на днях в эфире одного из украинских телеканалов он заявил, что Путин является его главным оппонентом. По его мнению, "остальные боятся" об этом говорить.





Еще в конце января об особой странности "шоколадного короля" всея Незалежной указывала директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова. Тогда она обратила внимание на фотоколлаж с подписью "Либо Порошенко либо Путин", размещенный в зале, где украинский гарант оповестил о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок.

"А Путин в курсе, что его на Украине могут вместо Порошенко выбрать? Интересно, как будут выглядеть бюллетени", – пошутила дипломат в соцсети.

В интернете на свежий спич пана Порошенко тоже откликнулись. В комментариях орфография и пунктуация сохранены оригиналов:

"Лексеич ты жену то хоть свою ещё Путиным не называешь?", "Это что выписка из истории болезни. Перед побегом", "Сказочник.", "Петро, я вам поражаюсь секрету скажу. Путин не участвует в выборах на Украине", "Хватит врать! Путин везде!", "Питюня, Путин на выборы не явился. Кому говорить "Нi"?".

Ну, и в конце пару стихотворных строк от пользователя, перефразировавшего известные строки советского поэта Ярослава Смелякова, уроженца украинского Луцка: "Он с именем этим ложится и с именем этим встаёт! Недаром на каменных плитах, где милый ботинок ступал, "Хороший парень Володя!"-в отчаяньи он написал".

