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Тимошенко отказалась участвовать в дебатах

Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com
Кандидата в президенты возмутила неявка оппонентов

К неожиданному финалу привела встреча трио фаворитов президентской гонки. На дебаты были приглашены возглавляющий рейтинг Владимир Зеленский, следующий за ним Петр Порошенко и замыкающая тройку лидеров Юлия Тимошенко.

Лишь последняя явилась в студию. Два остальных кандидата обещающую быть жаркой дискуссию проигнорировали. Примерно через 15 минут после старта эфира на телеканале "UA:Первый" "леди Ю" приготовилась ретироваться.

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

"Я очень вас уважаю, дорогие друзья", – начала она. Дальше последовали долгие уговоры, но газовая принцесса была непреклонна. Ведь она приехала в студию, чтобы на равных сразиться в словесном поединке с главными соперниками. Заявив, что "ничего и никого не боится", с досадой произнесла:  

"Я пришла на дебаты с Владимир Зеленским и Петром Порошенко, но не с кем… Я была приглашена на дебаты, мне жаль, что два рейтинговых кандидата не нашли время".

Уговоры продлились порядка пяти минут, затем Тимошенко развернулась и на словах: "у вас есть два прекрасных объекта для нападок – это кандидаты в президенты, которые не пришли", – и ушла.

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com

Многие из тех, кто следил за эфиром, поддержали лидера "Батькивщины", написав: "правильно сделала, что ушла".

"Очень возмущен отношением топ-кандидатов к дебатам! Некоторые просто разочаровывают", – парировал недовольный зритель.

Выборы на Украине намечены на 31 марта. На главное кресло страны претендуют десятки кандидатов. 

Ксения АНДРЕЕВА
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