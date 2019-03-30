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Осталась в дураках: над Тимошенко потешаются после конфуза в прямом эфире

Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com
"Газовую принцессу" высмеивают в Сети

Поведение кандидата в президенты Украины расценили как "виляние хвостом".

Неудобную ситуацию с провалившимися дебатами прокомментировал телеведущий Владимир Соловьев.

"Сыграло ли на руку появление Тимошенко в одиночестве в эфире “Першего”? 10-минутный разговор с журналистами и виляние хвостом могут расцениваться как принципиальность, а могут так, будто она осталась в дураках",

– написал он в своем Twitter.

Напомним, ранее Тимошенко пришла в телестудию канала "Первый", чтобы подискутировать с соперниками – действующим пока президентом Украины Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским. Однако те повели себя не по-джентльменски и не явились. Смущенная лидер "Батькивщины" была вынуждена ретироваться.

Пользователи не остались в стороне и также выразили свое мнение.

"Юля явно сдала лидерские позиции. Наверное грехи отягощают. От эфира прямого уйти в последний день выборов – это признак признаков.." "Я другого мнения. Юла опытная аферистка и сделала все красиво, на кой ей подставляться перед явно порошенковскими журналюгами?! Еще какую-нибудь компру вытащат на свет. А так...крутнула хвостом и все Петины заготовки побоку" "Пришла и моментально ушла, даже пальто не сняла. Не уважение к своему народу. Какие ****** там выборы. Тендер кормушки....."

– пишут они.

Выборы главы Незалежной состоятся уже завтра, 31 марта. В предвыборной гонке участвуют 39 кандидатов. Лидером рейтинга является шоумен Владимир Зеленский, на втором месте – Петр Порошенко, замыкает тройку Юлия Тимошенко, напоминает РИА Новости.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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