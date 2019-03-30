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Язык заплетается: Порошенко оскандалился перед выборами

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Украинский лидер пытался обругать врагов, но не смог

Раскритиковать Москву с первого раза не получилось.

У действующего пока президента Незалежной Петра Порошенко, видимо, окончательно сдали нервы. Не исключено, что он снимал стресс любимыми напитками.

К такому выводу можно придти, посмотрев одно из последних выступлений политика. Так, в эфире телеканала "Украина" пан Петро попытался обругать Россию, но сразу у него не вышло. Язык у главы Украины начал заплетаться. Вместо обвинений Порошенко случайно защитил Москву.

"Да, ключ от мира находится не в Киеве, не в Москве, не в… точнее Вашингтоне и Брюсселе",

– промямлил он.

В итоге с горем пополам он поправил сам себя и заявил, что ключ от мира – в Москве.

В последнее время такие оговорки случаются с Порошенко все чаще. Так, недавно он назвал Украину "врагом", а также призывал уничтожить "украинского агрессора".

Фоторепортаж
Вечно пьяный: Порошенко опустился перед выборами
Фото: GLOBAL LOOK press/Han Yan Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
Фото: GLOBAL LOOK pressRon Sachs Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny
Кристина ЧЕРНИКОВА
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