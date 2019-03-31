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Украина выбирает президента. Избирательные участки будут работать с 8 до 20 часов по всей стране и за рубежом. Граждане страны старше 18 лет, а таковых в стране 35,5 млн человек, могут высказаться за одного из 39 кандидатов. Главными претендентами на победу считаются Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Юрий Бойко. Украинцы выбирают президента на следующие 5 лет.
11:19 Команда Зеленского в Facebook предупредила украинцев о том, что по неподтвержденной информации, паста от ручек, которые предоставили ЦИК, стирается при легком нагреве.
Кроме того, как сообщает МВД Украины, полиция уже получила 25 заявлений о нарушениях на выборах президента страны.
"Стоит отметить, что 31 марта полиция зафиксировала 25 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, из них: в Закарпатской области – 4, Кировоградской – 3, Винницкой, Сумской, Запорожской, Луганской – по 2, Киевской, Одесской, Черкасской – по 1 и в городе Киеве – 7", – передает РИА "Новости".
10:50 Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко проголосовала на избирательном участке в лицее Киева.
"Я верю, что мы сделаем шаг вперёд к успешной, процветающей европейской Украине", – с уверенностью сказала она.
Тимошенко также подчеркнула, что страну ждут серьезные изменения.
10:27 Тем временем действующий президент Петр Порошенко пока не появился на избирательном участке, однако на своей странице в Facebook он напомнил украинцам о разрыве отношений с Россией.
"Как и обещал, с 1 апреля, после завершения всех формальных процедур, прекращает действие так называемый базовый договор с Москвой", - написал Порошенко.
10:03 По последним данный предвыборный рейтинг кандидатов возглавляет Зеленский (24,9%). Его преследователем является Юлия Тимошенко (18,8%). Тройку претендентов замыкает Петр Порошенко (17,4%). Также борьбу за президентское кресло ведет Юрий Бойко (11,1%), передает Telegram-канал LIFE SHOT.
9:58 Один из кандидатов Юрий Бойкой также уже успел проголосовать. Он приехал на участок в селе Иванковичи Киевской области.
"Я надеюсь, что явка сегодня будет высокой, потому что большинство людей хочет мира", – отметил политик.
9:51 Одним из первых на избирательный участок приехал мэр Киева Виталий Кличко. При этом он добрался до места на велосипеде в спортивном костюме, передает телеканал "Прямой". За кого проголосовал Кличко так и осталось тайной.
"Но отмечу, что проголосовал, чтобы Украина не сменила свой курс в НАТО и на европейские ценности", – сказал он.
Кличко приїхав голосувати.:) pic.twitter.com/rVmFVkPy5h— Oksana Zinovieva (@zin0ksana) 31 марта 2019 г.
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