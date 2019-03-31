Политик выглядела растерянной

Лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко проголосовала на выборах президента страны. Однако к урне под руку ее подвел не муж, а неизвестный мужчина.

С правой стороны от политика шел ее супруг Александр Тимошенко, а с другой стороны незаметно для него мужчина взял под руку Тимошенко. При этом сама Юлия выглядела потерянной.

После голосования она вышла к журналистам. В ожидании вопросов от представителей СМИ Тимошенко тяжело дышала, а ее глаза постоянно "метались" разные стороны. Похоже, что Юлия очень волнуется и предвкушает победу на выборах.