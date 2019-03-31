Таисия Повалий устроила беспорядок на избирательном участке

Артистка заставила граждан забыть о выборах

Певица Таисия Повалий одна из первых пришла на избирательный участок на Украине. Она сделала свой выбор в здании средней школы.

При этом ее приход вызвал настоящий переполох. Люди начали фотографироваться с артисткой и просили дать автограф, даже забыв о голосовании. Однако Повалий никому не отказала в просьбе.

"Я проголосовала за счастливую, мирную жизнь, за богатый народ",

– цитирует певицу Дни.ру.

Она добавила, что хочет процветания страны и хорошей жизни для стариков и детей.

"Я знаю лично некоторых из 39 кандидатов в президенты – среди них есть достойные люди. Но выбор все равно был сложным", – отметила Повалий.