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Таисия Повалий устроила беспорядок на избирательном участке

Таисия Повалий. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеВнук Порошенко растоптал бюллетень
Артистка заставила граждан забыть о выборах

Певица Таисия Повалий одна из первых пришла на избирательный участок на Украине. Она сделала свой выбор в здании средней школы.

При этом ее приход вызвал настоящий переполох. Люди начали фотографироваться с артисткой и просили дать автограф, даже забыв о голосовании. Однако Повалий никому не отказала в просьбе.

"Я проголосовала за счастливую, мирную жизнь, за богатый народ",

цитирует певицу Дни.ру.

Она добавила, что хочет процветания страны и хорошей жизни для стариков и детей.

"Я знаю лично некоторых из 39 кандидатов в президенты – среди них есть достойные люди. Но выбор все равно был сложным", – отметила Повалий.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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