Внук Порошенко растоптал бюллетень

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Петр Порошенко не может обойтись без казусов, однако в этот раз отличился его внук.
На участок политик пришел со всей семьей. После голосования, выйдя из кабинки, действующий глава государства отдал заполненную бюллетень своему внуку. Однако лист оказался слишком большим и выпал из рук мальчика.
Он попытался его поднять и случайно наступил на документ, едва его не порвав. На помощь тут же пришли взрослые и от греха подальше отдали важный лист Петру Порошенко, который под вспышки фотоаппаратов отправил его в урну.
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