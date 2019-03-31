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Внук Порошенко растоптал бюллетень

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
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Мальчик едва не уничтожил важный документ

Петр Порошенко не может обойтись без казусов, однако в этот раз отличился его внук.

На участок политик пришел со всей семьей. После голосования, выйдя из кабинки, действующий глава государства отдал заполненную бюллетень своему внуку. Однако лист оказался слишком большим и выпал из рук мальчика.

Он попытался его поднять и случайно наступил на документ, едва его не порвав. На помощь тут же пришли взрослые и от греха подальше отдали важный лист Петру Порошенко, который под вспышки фотоаппаратов отправил его в урну.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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