Внук Порошенко растоптал бюллетень

Мальчик едва не уничтожил важный документ

Петр Порошенко не может обойтись без казусов, однако в этот раз отличился его внук.

На участок политик пришел со всей семьей. После голосования, выйдя из кабинки, действующий глава государства отдал заполненную бюллетень своему внуку. Однако лист оказался слишком большим и выпал из рук мальчика.

Он попытался его поднять и случайно наступил на документ, едва его не порвав. На помощь тут же пришли взрослые и от греха подальше отдали важный лист Петру Порошенко, который под вспышки фотоаппаратов отправил его в урну.