Подвезли мальчиков: в Киеве собирают заказной "майдан"

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К зданию Центризбиркома в Киеве привезли около 50 молодых мужчин. Одетые в спортивную одежду люди говорят, что приехали сюда "прогуляться". По данным журналистов – это наемники, которые были привезены сюда специально – чтобы сорвать подсчет голосов. В это время сторонники кандидата Владимира Зеленского заявили, что соберут "майдан", если второй тур выборов президента не состоится.
О том, что в столицу привезли молодых провокаторов сообщила "Русская весна". В подтверждение, издание опубликовало несколько фотографий, на которых видно, как группа парней сидит у здания. Другая группка расхаживает перед Центризбиркомом, на площади.
Авторы материала уверяют, что аналогичная ситуация была на прошлых выборах, когда выиграл Янукович. По их данным, тогда акцию провокаторов приписывали Юлии Тимошенко.
В это время сторонники Владимира Зеленского заявляют, что устроят новый "майдан", если второй этап голосования не состоится, передает телеграмм-канал Выборный.
О том, как проходят выборы президента Украины читайте в трансляции "Утра".
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