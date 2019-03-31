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Подвезли мальчиков: в Киеве собирают заказной "майдан"

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНадежда на нового лидера: украинцы уже простились с Порошенко
В украинскую столицу привезли наемников провокаторов. В это время сторонники кандидата Зеленского угрожают собрать восстание

К зданию Центризбиркома в Киеве привезли около 50 молодых мужчин. Одетые в спортивную одежду люди говорят, что приехали сюда "прогуляться". По данным журналистов – это наемники, которые были привезены сюда специально – чтобы сорвать подсчет голосов. В это время сторонники кандидата  Владимира Зеленского заявили, что соберут "майдан", если второй тур выборов президента не состоится. 

О том, что в столицу привезли молодых провокаторов сообщила "Русская весна". В подтверждение, издание опубликовало несколько фотографий, на которых видно, как группа парней сидит у здания. Другая группка расхаживает перед Центризбиркомом, на площади. 

Авторы материала уверяют, что аналогичная ситуация была на прошлых выборах, когда выиграл Янукович. По их данным, тогда акцию провокаторов приписывали Юлии Тимошенко. 

В это время сторонники Владимира Зеленского заявляют, что устроят новый "майдан", если второй этап голосования не состоится, передает телеграмм-канал Выборный. 

О том, как проходят выборы президента Украины читайте в трансляции "Утра". 

Марина МОНРО
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