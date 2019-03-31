Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украинцы уже простились с Порошенко

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеВ Сеть слили первые результаты голосования
Жители страны надеются, что политик больше никогда не будет править страной

На Украине выборы в самом разгаре, а граждане уже с удовольствием прощаются с действующим президентом Петром Порошенко. В Сети жители запустили флешмоб с хэштегом "остаточнепрощавай" ("окончательноепрощай" – перевод на русский).

Тем самым украинцы надеются, что власть в стране наконец-то сменится и ситуация наладится.

"Мы или свинооборонпром? Каждый голос может стать решающим. Решаешь ты или за тебя. Иди на выборы", – с таким призывом обратилась к гражданам экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

Также идею с хештегом подхватили и другие пользователи Сети.

Стоит отметить, что во время своих выступлений Петр Порошенко часто употреблял словосочетание "остаточне прощавай", говоря о разрыве дружбы с Россией.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Захватят всю Украину": в Киеве разглядели огромную группировку войск России в районе Азова

Накануне выборов в Незалежной разразились бредом об "агрессии" Москвы

Порошенко сделал заявление о России во время выборов

Политик рассказал о возвращении граждан домой - в Европу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей