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На Украине выборы в самом разгаре, а граждане уже с удовольствием прощаются с действующим президентом Петром Порошенко. В Сети жители запустили флешмоб с хэштегом "остаточнепрощавай" ("окончательноепрощай" – перевод на русский).
Тем самым украинцы надеются, что власть в стране наконец-то сменится и ситуация наладится.
"Мы или свинооборонпром? Каждый голос может стать решающим. Решаешь ты или за тебя. Иди на выборы", – с таким призывом обратилась к гражданам экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.
Также идею с хештегом подхватили и другие пользователи Сети.
#ОстаточнеПрощавай Прощай, Петя, ты был смешной. pic.twitter.com/kahT2xbSrl— tyu (@tyu97366899) 31 марта 2019 г.
#ОстаточнеПрощавай, @poroshenko. Надеюсь тебя, сволочь, мы вскоре забудем.— Арчи (@arch1_0) 31 марта 2019 г.
Стоит отметить, что во время своих выступлений Петр Порошенко часто употреблял словосочетание "остаточне прощавай", говоря о разрыве дружбы с Россией.
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