Жители страны надеются, что политик больше никогда не будет править страной

На Украине выборы в самом разгаре, а граждане уже с удовольствием прощаются с действующим президентом Петром Порошенко. В Сети жители запустили флешмоб с хэштегом "остаточнепрощавай" ("окончательноепрощай" – перевод на русский).

Тем самым украинцы надеются, что власть в стране наконец-то сменится и ситуация наладится.

"Мы или свинооборонпром? Каждый голос может стать решающим. Решаешь ты или за тебя. Иди на выборы", – с таким призывом обратилась к гражданам экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

Также идею с хештегом подхватили и другие пользователи Сети.

Стоит отметить, что во время своих выступлений Петр Порошенко часто употреблял словосочетание "остаточне прощавай", говоря о разрыве дружбы с Россией.