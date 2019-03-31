В Сеть слили первые результаты голосования

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Украинский журналист Игорь Гужва опубликовал первые данные исследования по голосованию на выборах президента страны.
Согласно его данным, первое место занимает Владимир Зеленский, за которого отдали голоса 27-29% граждан. На второй строчке расположился Петр Порошенко (16-17%), а тройку замкнули Юлия Тимошенко и Юрий Бойко (14-15,5%).
При этом Гужва использовал эзопов язык, чтобы зашифровать данные.
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