В Сеть слили первые результаты голосования

В гонке за пост главы государства лидирует Зеленский

Украинский журналист Игорь Гужва опубликовал первые данные исследования по голосованию на выборах президента страны.

Согласно его данным, первое место занимает Владимир Зеленский, за которого отдали голоса 27-29% граждан. На второй строчке расположился Петр Порошенко (16-17%), а тройку замкнули Юлия Тимошенко и Юрий Бойко (14-15,5%).

При этом Гужва использовал эзопов язык, чтобы зашифровать данные.