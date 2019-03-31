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Зеленский опередил Порошенко на выборах президента

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com Петр Порошенко. Фото: AP/TASS
Юлия Тимошенко. Фото: AP/TASS Владимир Зеленский. Фото: EPA/STEPAN FRANKO/ТАСС Фото: AP/Efrem Lukatsky/ТАСС Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС +1
Политики вышли во второй тур. В штабе Тимошенко принять данные отказались и заявили, что на месте Петра Алексеевича должна быть она

На Украине завершились выборы президента Украины. По результатам экзитпола первое место занял Владимир Зеленский (30,1% голосов), второе – Петр Порошенко (18,5%). Оба политика вышли во второй тур выборов, который состоится 21 апреля. 

При этом их соперница Юлия Тимошенко набрала всего 13,75%, сообщили на телеканале TCH.

Владимир Зеленский большинство голосов получил из Восточного и Южного региона, где уверенно обогнал соперников. Петра Порошенко поддержали в Западном регионе и в Киеве.

Владимир Зеленский. Фото: EPA/STEPAN FRANKO/ТАСС

Эксперты считают, что если Донбасс большинством проголосовал за Порошенко, политик выиграет во втором туре, то признавать такие выборы нельзя, передает Telegram-канал Kotnews.

Петр Порошенко в Twitter поблагодарил всех за поддержку и заявил, что продолжит держать курс на вступление Украины в ЕС и НАТО, а также на окончательную независимость от России.

Политик добавил, что такой конкуренции на выборах еще не было и Украина подтвердила соответствие стандартам Европейского союза.

Порошенко не мог обойтись без упоминания о России и подчеркнул, что "Москва надеялась на свою победу уже сегодня", однако этого не произошло.

"Важно, кто будет представлять нашу страну в переговорах с Россией. А Россию будет представлять не Максим Галкин и не Евгений Петросян, а так, чтобы вы знали на всякий случай, Владимир Путин", – написал политик.

Петр Порошенко. Фото: AP/TASS

Владимир Зеленский отреагировал на новость о своем выходе во второй тур и поблагодарил всех граждан Украины, которые "голосовали не по приколу".

"Я увидел пару экзитполов. Ну что же, это произошло – 30,4%. Как видите, экзитполов много, а президент один", – добавил он.

В штабе Тимошенко заявили, что о фальсификациях и провокациях на выборах. Партия намерена провести свой подсчет голосов. Позже в штабе заявили, что во второй тур должен пройти Зеленский и Тимошенко, у которых якобы 27% и 20,9% голосов соответственно. А вот у Петра Порошенко, по их подсчетам, всего 17,5%.

Юлия Тимошенко. Фото: AP/TASS

Выборы президента Украины прошли 31 марта 2019 года. 

Марина МОНРО
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