Действующий пока президент Украины стал богаче в 95 раз

Пока народ гадает, кто одержит победу во втором туре борьбы за власть, всплыли поразительные цифры.

Доходы пана Петро за 2018 год составили более 1,55 миллиарда гривен (57 миллионов долларов). Об этом стало известно из электронной декларации на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции. Примечательно, что заполнить документ о доходах за прошлый год нужно было до первого апреля. При этом декларацию опубликовали в понедельник ночью, около 2.30. На документе же обозначено другое время – 23.49, сообщает агентство "Украинские новости".

Как стало известно, 1,1 миллиард гривен из доходов Порошенко – это дивиденды от швейцарской компании Rothschild Trust Schweiz AG, 400 миллионов гривен дивидендов он получил от ПАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал". Также в декларации числятся 28,8 миллиона гривен возврата минфином стоимости приобретения облигаций внутреннего государственного займа и инвестиционной прибыли при погашении облигаций внутреннего госзайма. Кроме того, Порошенко получил 21 миллион гривен процентов от Международного инвестиционного банка, доход от отчуждения имущества составил 800 тысяч гривен. Самой скромной оказалась президентская зарплата – всего 400 тысяч гривен (14,7 тысячи долларов).

В 2017 году доходы Порошенко составили всего 590 тысяч долларов, отмечает "Свободная Пресса".

Тем временем на Украине обработали 40,21% бюллетеней. По итогам первого тура в 20 регионах Незалежной лидером является шоумен Владимир Зеленский. Петр Порошенко занимает первое место всего лишь в трех, а Юрий Бойко, возглавляющий "Оппозиционную платформу – за жизнь" - в двух. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦИК Украины.

Президентские выборы прошли на Украине в минувшее воскресенье, 31 марта. Зеленский и Порошенко выходят во второй тур.