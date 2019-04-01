Зеленский рассказал о первом разговоре с Путиным

От личного общения с "марионеткой Свинарчука" кандидат отказался

Претендент на пост главы Украины актер Владимир Зеленский сообщил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Но только в том случае, если Москва вернет Киеву Крым. Однако благодарить за это шоумен не будет. Напротив, разговор он намерен вести жестко. Буквально, как его герой в сериале "Слуга народа":

"Если мы увидимся, я ему скажу: "Наконец-то вы вернули наши территории. А сколько вы нам готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории?", – представил гипотетическую беседу с российским лидером Зеленский.

При этом ранее Зеленский полагал, что тему возвращения Крыма можно будет поднимать только после того, как в России сменится власть, напоминает URA.RU.

Впрочем, пока у шоумена есть более насущные проблемы. На выборах в первом туре он набрал больше всего голосов избирателей. Но их все равно не хватило для победы. Поэтому он и действующий президент Петр Порошенко проходят во второй тур. Борьба между ними уже началась со взаимного обливания грязью.

"Видели пресс-конференцию нашего гаранта (Порошенко)? Он еще раз сказал, что я марионетка Коломойского, – обратился Зеленский к прессе. – У меня только один вопрос: так вы марионетка Свинарчука или Свинарчук – ваша марионетка?"

Этот вопрос кандидат попросил журналистов задать Порошенко, пишет ТАСС. Сам шоумен общаться с соперником не намерен. Свою же дальнейшую кампанию он решил, видимо, строить, указывая на недостатки правления действующего президента, в частности, его связи с бывшим замсекретаря Совета нацбезопасности Олегом Свинарчуком, взявшим себе сейчас девичью фамилию матери – Гладковский. Гладковский и его сын Игорь – главные фигуранты громкого дела о вскрывшихся недавно крупных хищениях в оборонной сфере.

Голосование за президента Украины состоялось в воскресенье, 31 марта. По данным на 8 часов утра 1 апреля в ЦИК обработали 45,77% бюллетеней. К этому времени у Владимира Зеленского было 30,16%, у Петра Порошенко – 16,69%, у Юлии Тимошенко – 13,08%.