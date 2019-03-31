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Зеленский набросился на российских актеров

Владимир Зеленский. Фото: EPA/STEPAN FRANKO/ТАСС
Кандидат в президенты не оценил шутку наших артистов

Шоумен Владимир Зеленский отреагировал на шутливое видео Михаила Пореченкова и Ивана Охлобыстина, которые "призывали" голосовать за него.

Зеленский не сдержал эмоций и набросился на актеров.

"Идиоты. Зачем они это вообще сделали?",

цитирует политика "Украинская правда".

В ролике Пореченков со стаканом в руке сказал: ""Ну, если он выиграет". Его фразу подхватил Охлобыстин: "Будет нам должен!". После чего актеры обмениваются репликами "Слава Украине", "Крым наш", и Пореченков подытоживает: "Все наше". В конце видео актеры кричат в камеру: "Только Зеленский!".

Видимо, шоумен не смог по достоинству оценить юмор российских актеров.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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