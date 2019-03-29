"Крым наш": коллеги подкололи Зеленского

Российские актеры "поддержали" украинского кандидата в президенты

Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин приняли участие в предвыборной агитационной кампании на Украине: они записали ролик, где в шутливой форме призвали голосовать за актера Владимира Зеленского, который претендует на пост главы Незалежной.

"Ну, если он выиграет", – начинает Пореченков со стаканом в руках, после чего Охлобыстин подхватывает: "Будет нам должен!" Затем артисты обмениваются репликами: "Слава Украине", "Крым наш", и Пореченков подытоживает: "Все наше". В конце видео актеры кричат в камеру: "Только Зеленский!"

Агитационный материал появился в Instagram Ивана Охлобыстина. При этом интересно, что Киев объявил и Пореченкова, и Охлобыстина персонами нон грата еще в 2014 году.

Выборы президента пройдут на Украине в это воскресенье, 31 марта. Самый высокий рейтинг у Владимира Зеленского – свыше 30%. Действующего президента Петра Порошенко поддерживают около 17% граждан, а лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 12,5%.