За пару дней до выборов комик не оставляет никому шансов

По всем последним социологическим опросам лидером президентской гонки на Украине по-прежнему является шоумен и актер Владимир Зеленский.

Так, согласно отчету группы "Рейтинг", доступном на его сайте, за худрука студии "Квартал 95" готовы проголосовать 26,6% тех, кто планирует прийти на избирательный участок и определился с выбором. Вторую и третью строчку практически поровну делят действующий президент Петр Порошенко и экс-председатель правительства, глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко – их предпочли по 17% электората.

На четвертом месте идет бывший министр обороны Незалежной, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (9,8%), на пятом – экс-министр топлива и энергетики, представитель движения "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко (9,5%). Шестую позицию занимает кормчий "Радикальной партии" Олег Ляшко с 5,4% поддержки. За ним следует еще один оппозиционный политик, отстаивающий интересы юго-востока Украины, Александр Вилкул (4%).

Отмечается, что каждый шестой респондент до сих пор не определился с выбором, а ведь голосование уже на носу – 31 марта. В данном исследовании участвовали 3 тыс жителей Незалежной. Опрос проводился 22-27 марта.





Комик Зеленский уверенно лидирует и в рейтинге фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, который изучает предпочтения народа вместе с Киевским международным институтом социологии. По их данным, шоумена готовы поддержать большинство опрошенных украинцев, определившихся с выбором (27,6%). "Шоколадного короля" предпочитают 18,2%, "газовую принцессу" – 12,8%.

Далее следуют Бойко – 11,1%, Гриценко – 8,4%, Ляшко – 5,2%.

Этот опрос проводился с 20 по 26 марта среди 1600 респондентов.

Свое совместное исследование также представили центр "Социальный мониторинг" и Украинский институт социальных исследований имени Яременко.

Здесь также первую строчку занимает Зеленский - его готовы поддержать 29,1% респондентов, которые уже определились со своим выбором. В этом опросе Тимошенко опережает Порошенко (16% против 15,3%). За Гриценко хотят проголосовать 9,1% опрошенных, за Бойко – 8,4%, за Вилкула – 6,1%.

Исследование проводилось в два этапа – с 18 по 24 марта (участников было чуть больше 2 тыс.) и с 22 по 26 марта (опрошено ровно две тысячи респондентов).

