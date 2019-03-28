Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Зеленский лидирует в президентской гонке во всех рейтингах

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com
За пару дней до выборов комик не оставляет никому шансов

По всем последним социологическим опросам лидером президентской гонки на Украине по-прежнему является шоумен и актер Владимир Зеленский.

Так, согласно отчету группы "Рейтинг", доступном на его сайте, за худрука студии "Квартал 95" готовы проголосовать 26,6% тех, кто планирует прийти на избирательный участок и определился с выбором. Вторую и третью строчку практически поровну делят действующий президент Петр Порошенко и экс-председатель правительства, глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко – их предпочли по 17% электората.

На четвертом месте идет бывший министр обороны Незалежной, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (9,8%), на пятом – экс-министр топлива и энергетики, представитель движения "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко (9,5%). Шестую позицию занимает кормчий "Радикальной партии" Олег Ляшко с 5,4% поддержки. За ним следует еще один оппозиционный политик, отстаивающий интересы юго-востока Украины, Александр Вилкул (4%).

Отмечается, что каждый шестой респондент до сих пор не определился с выбором, а ведь голосование уже на носу – 31 марта. В данном исследовании участвовали 3 тыс жителей Незалежной. Опрос проводился 22-27 марта.

Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com

Комик Зеленский уверенно лидирует и в рейтинге фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, который изучает предпочтения народа вместе с Киевским международным институтом социологии. По их данным, шоумена готовы поддержать большинство опрошенных украинцев, определившихся с выбором (27,6%). "Шоколадного короля" предпочитают 18,2%, "газовую принцессу" – 12,8%.

Далее следуют Бойко – 11,1%, Гриценко – 8,4%, Ляшко – 5,2%.

Этот опрос проводился с 20 по 26 марта среди 1600 респондентов.

Свое совместное исследование также представили центр "Социальный мониторинг" и Украинский институт социальных исследований имени Яременко.

Здесь также первую строчку занимает Зеленский - его готовы поддержать 29,1% респондентов, которые уже определились со своим выбором. В этом опросе Тимошенко опережает Порошенко (16% против 15,3%). За Гриценко хотят проголосовать 9,1% опрошенных, за Бойко – 8,4%, за Вилкула – 6,1%.

Исследование проводилось в два этапа – с 18 по 24 марта (участников было чуть больше 2 тыс.) и с 22 по 26 марта (опрошено ровно две тысячи респондентов).

Фоторепортаж
Украинцы просят зрелищ: шоумен Зеленский переиграл всех кандидатов в президенты
Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/zelenskiy_official Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

"Нафтогаз" оправдался за фейк про "Северный поток-2"

Попытка свалить вину с больной головы на здоровую не удалась

Мгновенно вырастет: назван курс доллара в апреле

Американская валюта может подорожать на 10 рублей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей