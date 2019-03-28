У Зеленского нашли виллу в Италии

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Актер Владимир Зеленский, претендующий на пост главы Незалежной, скрыл информацию, что владеет 15-комнатными апартаментами на элитном курорте Форте-дей-Марми в Италии.
Данные про виллу Зеленского "раскопали" журналисты украинского издания "Слідство. Інфо". Оказалось, что дом в 600 м от побережья Тирренского моря шоумен с женой приобрели в 2017 г. через свою итальянскую фирму San Tommaso S.R.L. Покупка обошлась в $3,8 миллиона.
Однако в декларации кандидата в президенты значатся только четыре квартиры в Киеве, дача на родине, а также недвижимость в Крыму и Великобритании. Про виллу в Тоскане там не сказано ни слова.
Украинские журналисты полагают, что Зеленский умолчал про дом в Форте-дей-Марми не из опасений быть обвиненным в излишнем богатстве, а из-за того, что соседние виллы занимают "российские богачи" – Роман Абрамович, Олег Дерипаска, члены семьи Бориса Ельцина и другие.
Издание "Слідство. Інфо" пишет, что направило запрос Зеленскому с уточнением, почему информации об итальянской недвижимости нет в декларации, и получило ответ от его пресс-службы:
"Декларация кандидата заполнена в полном соответствии с действующим законодательством Украины".
Ранее стало известно, что значительную часть средств на финансирование предвыборной кампании Зеленского дал бывший сотрудник администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.
Выборы президента Украины состоятся 31 марта. На пост претендуют 39 кандидатов, наиболее популярным из которых, согласно многочисленным соцопросам, является начинающий политик Владимир Зеленский.
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