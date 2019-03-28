Украинских бюджетников заставили поддерживать Порошенко

Денег не предлагают - дадут лишний выходной

Низкая популярность президента Незалежной Петра Порошенко приводит к тому, что его предвыборные мероприятия не привлекают народ. Людей насильно сгоняют на агитационные встречи с лидером. Так было накануне в Винницкой области.

"27 марта от каждого городского госучреждения обязали по 20 работников прийти на встречу с "гарантом". За это обещают отгул", – рассказал местный учитель Виктор Головородько.

Его возмутило такое использование кандидатом административного ресурса. Ведь самому Порошенко это ничего не стоит: "Отгул оплатит опять же государство". Украинец отмечает, что подневольные учителя и медработники вынуждены идти и изображать сторонников президента.

"У многих людей после этого добровольно-принудительного рандеву с Порошенко окончательно пропало желание за него голосовать. Ведь мы не быдло, которым можно понукать для массовки" – подчеркнул винницкий педагог.

Он опасается, что если так пойдет дальше, то вскоре их могут насильно отправить на майдан или другие массовые мероприятия в поддержку киевской власти, передает "33kanal.com". "А мы этого уже наелись!" – указал Головородько.

Порошенко и раньше был замечен в использовании служебного положения в ходе предвыборной кампании. В частности, передача армии военной техники была обставлена как личный подарок президента.

Выборы главы украинского государства запланированы на 31 марта. Эксперты предупредили, что ожидаются значительные махинации при подсчете голосов.