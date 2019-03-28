Нибиру
- Россия в безопасности: Нибиру нашла новую цель
- Это конец: Нибиру взорвалась
- Уже завтра: Нибиру ничто не остановит
230 новости
Предвыборная кампания на Украине еще больше расшатала ситуацию внутри государства. Не исключены новые массовые народные волнения, считает первый президент Украины Леонид Кравчук.
"Третий Майдан может быть при условии всеобщей фальсификации выборов", – заявил Кравчук в интервью RT.
Ранее украинские журналисты выяснили, что команда действующего президента Петра Порошенко готовится фальсифицировать итоги голосования 31 марта, используя для этого компьютерные технологии.
Выборы главы Украины пройдут в воскресенье, 31 марта. На пост претендуют 39 кандидатов.
Попытка свалить вину с больной головы на здоровую не удалась
Американская валюта может подорожать на 10 рублей