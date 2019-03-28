Украине предрекли новый Майдан

Экс-глава Незалежной оценил политическую остановку в стране

Предвыборная кампания на Украине еще больше расшатала ситуацию внутри государства. Не исключены новые массовые народные волнения, считает первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Третий Майдан может быть при условии всеобщей фальсификации выборов", – заявил Кравчук в интервью RT.

Ранее украинские журналисты выяснили, что команда действующего президента Петра Порошенко готовится фальсифицировать итоги голосования 31 марта, используя для этого компьютерные технологии.

Выборы главы Украины пройдут в воскресенье, 31 марта. На пост претендуют 39 кандидатов.