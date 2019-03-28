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Украинские выборы загонят в "туннель"

Фото ИТАР-ТАСС/ Зураб Джавахадзе
продолжениеУкраинских бюджетников заставили поддерживать Порошенко
Киев подготовил инструменты для фальсификации итогов голосования

Рейтинг действующего президента Украины Петра Порошенко не дает ему уверенности не только в победе на выборах 31 марта, но даже в выходе во второй тур. Однако его команда разработала план, с помощью которого лидер получит дополнительные голоса. Технология называется "туннель".

Подмена данных будет осуществляться во время передачи сведений от окружной избирательной комиссии (ОИК) в Центризбирком (ЦИК), пояснил "Вестям Украины" политолог Руслан Бортник:

"Между ОИК и ЦИК присутствует еще один электронный посредник, где данные деформируются и уже такими попадают в ЦИК".

Фото ИТАР-ТАСС/ Зураб Джавахадзе

Использование технологии под названием Tunnel IPsec уже отмечалось во время выборов в 2014 г., сообщил изданию источник, пожелавший остаться неизвестным:

"Это туннельный, промежуточный сервер, который позволит вмешательство в программу уже на этапе между набором данных, поступивших в ОИК на протоколе с мокрой печатью, и поступлением цифр в ЦИК. Такой метод уже откатали на парламентских выборах 2014-го, обеспечив победу "Народному фронту".

Важно, что наблюдатели при этом ничего не заподозрят. Они будут видеть, как протокол, куда внесли данные под их бдительным контролем, отправлен в ЦИК. Что с цифрами произойдет в "виртуальном мире", будут знать только операторы программы.

Фото ИТАР-ТАСС/ Зураб Джавахадзе

Доказать такую фальсификацию будет практически невозможно. Даже если наблюдатели начнут вести альтернативный подсчет голосов, по украинскому законодательству, ЦИК не обязан публиковать данные, полученные от каждой конкретной ОИК. Добиться же сверки показаний в условиях нынешней Украины практически нереально.

Ранее кандидаты на пост президента уже обвиняли друг друга в нечистой игре.

Выборы главы Украины назначены на 31 марта. 

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