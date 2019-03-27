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Зеленский с юмором ответил украинскому музыканту

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Шутка шоумена "выстрелила" сразу в двух кандидатов

О противостоянии популярного украинского рокера, который мог бы стать участником президентской гонки, но не захотел, Святослава Вакарчука и кандидата на главный пост страны Владимира Зеленского было сказано не раз. Сегодня, в день театра, актер осадил надоедливого "оппозиционера", который запустил в Twitter флэшмоб с призывом выполнить свой гражданский долг со всей ответственностью, а "не по приколу".

На это Зеленский отреагировал моментально, выложив неоднозначное фото в Instagram. Осуществить затею ему помогли товарищи из "95 квартала". Артисты выстроились в шеренгу на заправке. В руке у каждого – по сосиске в тесте. С некоторых пор ее принято считать любимым кулинарным изделием лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.  

Не так давно, чтобы продемонстрировать близость к народу, "газовая принцесса" на время превратилась в королеву бензоколонки, купив там хот-дог. Есть в посте шоумена посыл и к действующему главе государства. Снимок Зеленский подписал так:

"Чтобы не быть "ПО Приколу", решили быть серьезными, как все".

Выделив буквы "п", новоиспеченный политик явно обращался к Петру Порошенко, в имени и фамилии которого она заглавная. Таким образом, своей шуткой шоумен выстрелил сразу в двух кандидатов.  

Напомним, украинцы будут выбирать президента 31 марта. На этот пост – десятки желающих. Фаворитом гонки является Зеленский. Вторым в рейтинге с большим отставанием от него числится Порошенко, замыкает тройку лидеров Тимошенко.

Ксения АНДРЕЕВА
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