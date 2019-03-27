Лидер Незалежной признался в несамостоятельности державы

Киев может вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, но лишь при содействии западных партнеров. Об этом заявил действующий лидер украинского государства Петр Порошенко. Гарант Незалежной заговорил о слабости представителей "понад усе".

"Могут ли быть двусторонние форматы переговоров? Конечно, мы суверенное независимое государство. Но будет ли позиция Украины слабее, если мы поедем без поддержки наших партнеров мировых? Очевидно, слабее",

– цитирует признания пана Порошенко "Интерфакс" в среду, 27 марта.

Таким образом он ответил на вопрос, может ли "шоколадный король" вести переговоры с Москвой в случае его победы на предстоящих 31 марта президентских выборах.

При этом Петр Алексеевич подчеркнул, что двусторонний диалог между главами Украины и России затронет тему освобождения украинских военных моряков, судоходства в Азовском море или возвращения украинских военных кораблей.

"Но комплексная позиция должна решаться, когда за нами стоит большая сила. Именно потому мы идем в НАТО", – резюмировал пан Порошенко, подписывая себе окончательный приговор.

Ранее в среду стало известно, что снялся с президентской гонки очередной кандидат – Александр Мороз. Таким образом, отныне в бюллетенях должны остаться 38 претендентов на кресло президента соборной.

