Службе протокола посоветовали внимательнее следить за внешним видом первого лица государства

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз порадовал интернет-пользователей своим внешним видом.

Фото украинского лидера, сделанное во время посещения им храма в Тернополе, опубликовал на своей страничке в Facebook журналист Александр Дубинский.

"Как думаете, украл утварь или просто грудь так неудачно расположилась?", -

задался вопросом Дубинский. Действительно, пиджак у Порошенко выглядел так, словно президент спрятал под-ним что-то объемистое. Комментаторы не пожалели сарказма, упражняясь в остроумных замечаниях:

"Бронижелет заправил в трусы", "Он вынашивает томос", "Фляжка с бухлом. Он же постоянно бухой лазит", "Смешон... и жалок....", "Господи, какая мерзость, этот ваш петька и его Томас", "Там большой квадратный пузырь с мутняком,закрытый качаном", "По-любому что то свинтил. К стати неужели у него нет какой-нибудь службы протокола и т.п. Вечно, как обсос какой то" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

А один из интернет-пользователей предположил, что свой наряд президент выбрал не просто так: "Он так за Украину радеет, что экономит– костюмы ему ключница шьет... Ну или пара фляжек или грелок внутренние карманы оттягивает..." (орфография и пунктуация оригинала сохранены).