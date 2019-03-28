Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Порошенко подняли на смех из-за костюма

Петр Порошенко. Фото: Globallookpress.com
Службе протокола посоветовали внимательнее следить за внешним видом первого лица государства

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз порадовал интернет-пользователей своим внешним видом.

Фото украинского лидера, сделанное во время посещения им храма в Тернополе, опубликовал на своей страничке в Facebook журналист Александр Дубинский. 

"Как думаете, украл утварь или просто грудь так неудачно расположилась?", - 

задался вопросом Дубинский. Действительно, пиджак у Порошенко выглядел так, словно президент спрятал под-ним что-то объемистое. Комментаторы не пожалели сарказма, упражняясь в остроумных замечаниях:

"Бронижелет заправил в трусы", "Он вынашивает томос", "Фляжка с бухлом. Он же постоянно бухой лазит", "Смешон... и жалок....", "Господи, какая мерзость, этот ваш петька и его Томас", "Там большой квадратный пузырь с мутняком,закрытый качаном", "По-любому что то свинтил. К стати неужели у него нет какой-нибудь службы протокола и т.п. Вечно, как обсос какой то" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

А один из интернет-пользователей предположил, что свой наряд президент выбрал не просто так:  "Он так за Украину радеет, что экономит– костюмы ему ключница шьет... Ну или пара фляжек или грелок внутренние карманы оттягивает..." (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Американский генерал рассказал о наступлении РФ на Одессу

Сознание Ходжеса продолжает рождать фантазии одну страшнее другой

Застрявшее из-за Крымского моста судно сняли с мели

Экологическая обстановка в проливе не пострадала

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей