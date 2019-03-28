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Крым вернет Украине новый Хрущев

Фото: www.globallookpress.com
Торопливость в этом вопросе может привести к ядерной войне

Набраться терпения и не слушать предвыборные заявления кандидатов в президенты Украины по поводу Крыма рекомендовал гражданам Незалежной директор военных программ Центра Разумкова в Киеве Николай Сунгуровский. Он настаивает, что обещания вернуть полуостров в состав Украины, которыми разбрасываются сейчас и Петр Порошенко, и Владимир Зеленский, и Юлия Тимошенко, и остальные претенденты на пост главы государства, яйца выеденного не стоят.

"О нескольких годах, тем более о нескольких месяцах речи не идет. Этим даже не пахнет. Я давно уже говорил, что Крым вернется в "следующем" 1954 году, то есть когда Россия сама его отдаст", – подчеркнул эксперт.

Однако многие украинские политики сегодня, войдя в националистско-агрессивный раж, не хотят ждать пришествия второго Никиты Хрущева, а готовы сами отнять Крым у России. Точнее, предлагают это сделать руками западных союзников.

Никита Хрущев. Фото: ASSOCIATED PRESS

"С той группировкой, которая сейчас находится в Крыму, ни Украина, ни НАТО не будут воевать, потому что там уже размещено ядерное оружие. Воевать с этой группировкой – это значит начало ядерной войны. Никто этого делать не будет. Надо было изначально не отдавать Крым", – развеял иллюзии Сунгуровский.

Ранее лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко признала, что возвращение Крыма – дело не быстрое, хотя еще недавно она же обещала уйти в отставку с поста президента, если не вернет полуостров Украине. 

Фоторепортаж
Воссоединение Крыма с Россией стало неожиданностью для крымчан
Фото: commons.wikimedia.org/Anton Holoborodko (CC BY-SA 3.0) Фото: commons.wikimedia.org/Elizabeth Arrott Сергей Аксенов. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин
Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев Фото: www.globallookpress.com Фото: most.life Фото: commons.wikimedia.org/Капитан Морган (CC BY-SA 4.0)
Николай ВИКТОРОВ
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