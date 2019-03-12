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Саакашвили рассказал о планах Порошенко на Крым

Михаил Саакашвили. Фото: www.globallookpress.com
Доверчивый президент задумал сделку с Евросоюзом

Украинский лидер Петр Порошенко строил далеко идущие планы относительно потерянной навсегда территории. Его не очень-то расстроила "крымская весна", поскольку он решил, что сможет обменять полуостров на возможность Незалежной стать частью Евросоюза и НАТО, проболтался в прошлом президент Грузии и губернатор Одесской области, а ныне просто политик Михаил Саакашвили. "В гостях у Гордона" он вспомнил события 2014 года.

"У меня был разговор с Петром Порошенко. И он мне сказал: "Знаешь, Миша, ты же практически свыкся с идеей, что Южная Осетия и Абхазия никогда не вернутся в Грузию – точно так же мы должны свыкнуться с идеей, что Крыма уже у Украины не будет, но зато мы это поменяем на членство в Евросоюзе и НАТО",

проговорился бывший соратник украинского лидера. В той беседе он опроверг теорию Порошенко об утраченных землях и самонадеянно замахнулся на их возвращение. Однако воз и ныне там…  

"Я ему сказал: "Петя, Петро (я тогда его еще Петей называл, он тогда еще не требовал, чтобы его на "Вы" называли, он еще не был президентом), во-первых, кто тебе сказал, что я свыкся с тем, что наши территории не станут частью Грузии? Они станут, и очень скоро. Мы без них Грузию себе не представляем, мы будем за это сражаться до последнего", – пояснил эксцентричный политик.

Фото: www.globallookpress.com

Крым стал частью России в 2014 году в результате референдума. За смену гражданства проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова.  

Ксения АНДРЕЕВА
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