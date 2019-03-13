США делятся с Украиной разведданными

В Пентагоне официально признали, что шпионят в пользу Киева

Американские военные предоставляют ВСУ разведданные, полученные с беспилотников RQ-4 Global Hawk, которые совершают полеты над Донбассом.

Об этом заявил в интервью "Радио Свобода" представитель командования ВВС в Европе и Африке Кристофер Бойер-Мидер.

"Мы предоставляем достаточную для принятия решений информацию нашим союзникам и партнерам", – подчеркнул Бойер-Мидер, добавив, что все полеты согласовываются с украинской стороной.

При этом он отказался раскрыть детали, ссылаясь на то, что вопрос касается политики и безопасности.

Стратегические беспилотники RQ-4 регулярно проводят разведывательные полеты вдоль линии разграничения. Так, 6 марта БПЛА 7 часов летал над Донбассом. За это время он несколько раз приближался к границам РФ на расстояние менее 35 километров.

RQ-4 – разведчик стоимостью $140 млн размерами с самолет, который создавался на смену U-2. Оборудование беспилотника позволяет ему, не нарушая российское воздушное пространство, собирать данные о военных базах ВС РФ рядом с Украиной.



RQ-4 больше всего интересуют Крым, Калининград и линия разграничения в Донбассе, где США пристально наблюдают за бойцами ДНР. Также в поле зрения попадают российские военные, дислоцированные рядом с украинской границей.