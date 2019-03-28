"Решили быть серьезными": Зеленский высмеял соперников

Украинские выборы с приближением к финалу становятся все интереснее

Шоумен Владимир Зеленский, решивший стать президентом Украины, пошутил в Сети над своими соперниками на выборах Петром Порошенко и Юлией Тимошенко, а заодно и над музыкантом Святославом Вакарчуком.



"Чтобы не быть "ПО Приколу", решили быть серьезными, как все)", -

написал на своей страничке в Facebook Зеленский под фотографией, на которой стоит вместе с тремя своими соратниками с хот-догами в руках.

Интернет-пользователи сразу вспомнили Тимошенко, разместившую в Сети ролик с "хот-догом с любимой заправки". А самые продвинутые решили, что и заглавные буквы в словосочетании "ПО Приколу" поставлены не просто так – ведь на украинском – это инициалы действующего президента Петра Порошенко.

Зеленский настолько популярен у украинских избирателей, что лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук уже попросил соотечественников не голосовать "по приколу". Это воззвание и высмеял своим остроумным фото кандидат-комик.



Комментаторы поддержали своего любимца:

"Ze best!Зеленский народний президент!", "Вакарчуе это злой гном с амбициями Наполеона", "Рад что вы с позитивом отнеслись к заявлению Вакарчука. Это делает вас сильнее! Пусть говорят что хотят, а вы делайте что задумали. А мы поможем!", "Троллинг зачет!!!!!!!!!!", "Клоуны))", "Самое интересное, что эти ребята будут действительно кушать хотдоги, потому что они простые, из НАРОДА, а не так Юля и Каплин, чисто для фото. Мы с Вами, держитесь!", "Хорошее чувство юмора и политический сарказм-это по нашему!По народному,по украински!!!Жгите пацаны! Володя, тебя это не касается,тренируйся быть серьезным,а то истеблишмент не поймет!" (орфография и пунктуацаия оригиналов сохранены).

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. Пока в рейтинге лидируют действующий глава государства Петр Порошенко, Владимир Зеленский и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.