Порошенко-младший крупно подставил отца перед выборами

В Сеть слили гнусное видео с непотребствами сына президента Украины

Пока Петр Порошенко в ожидании дня голосования в поте лица старается поднять электоральный рейтинг пламенными речами, его 18-летний отпрыск Михаил наплевательски относится к репутации своего семейства. Молодому человеку явно не до этого, когда положение папы позволяет ему отрываться по полной с друзьями. Видео одной такой вечеринки с его участием попало в интернет и стало предметом острых политических шуток и горячих споров.

В видеоролике длиной почти три минуты Миша сначала появляется вусмерть пьяным неадекватом, который не может встать с кровати и громко кричит и матерится, пока его пытаются успокоить.

Затем происходит резкая смена мизансцены, и сын президента уже "играет в ихтиандра" как всякий неопытный тусовщик. В таком положении его снимают на камеру друзья, смеясь и отпуская едкие комментарии.

Снова смена действия – и Порошенко-младший лежит на брюхе на полу. Глумление над ним достигает своего апогея: другие участники попойки снимают с него трусы и засовывают между ягодицами тюльпан.

Реакция интернет-пользователей была самой разной (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Дети в таком возрасте делают это в неведении или глядя на родителей и сверстников, но для пороха (Петра Порошенко) это очередной гвоздь в гроб﻿",

– написал Azzurra Sun.

"Чего это сын гаранта общается не на мове?﻿" – возмутился Gena Goga.

"Яблоко от яблони .на марадерские деньги бухают падлы а люди живут на 1700 грн﻿", – написал vetalman pather.

Часть пользователей принялась придумывать прозвища президентскому сыну. Варианты получились такие: "Фанфан Тюльпан﻿", "Миша-клумба", "Рыгля", "Блевок".

Парадоксально, но многие встали на защиту парня, вспомнив свою молодость. Они пришли к выводу, что пьянки в молодости – залог "нормальности" в зрелом в возрасте. При этом комментаторы ухитрялись "пнуть" Порошенко-старшего.

"Я против порошенка. Но все были студентами и что, не напивались. Сколько надо молодому организму.. Вопрос в другом. Кто то из окружения сына снимал это и ещё выложил в интернет. Вот это и есть мерзость. Это его мир– подлый и продажный, как и его папаша. Яблоко от яблони далеко не падает. .... Хотя.... бывают исключения……﻿"

– высказалась Елена Явон, позже посоветовав критикам "заняться папашей" Михаила.

"Я не за пороха а вот с сыном его Нормально все!!! Значит нормальный чувак!! Выпил порыгал с кем не было !!!" – поддержал Alexandr Trahim.

"Наверное единственный нормальный чувак из семейства порошенко, весь в дядю в молодости",

– отметил openbox800.

"Кто тоже нажирался в юности и весело отдыхал с друзьями, ставим лайк) по-моему, норм тема в молодости П.С. Петя порошенко ***** (урод)", – добавил Artem L.