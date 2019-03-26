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Тимошенко уступает в предвыборной гонке сразу трем кандидатам

Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com
Депутат Рады опустилась в президентском рейтинге на четвертую позицию

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко уступила свои позиции не только шоумену Владимиру Зеленскому и действующему президенту Незалежной Петру Порошенко, но даже и главе партии "Гражданская позиция", экс-министру обороны Анатолию Гриценко. Это следует из данных исследования Центра социального инжиниринга "РАНД", которые были накануне, 25 марта, представлены в пресс-центре "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что опрос проводился с 16 по 23 марта.

На данный отрезок времени за пани Тимошенко свои голоса готовы отдать 13% электората. С такими цифрами она занимает четвертое место. "Газовая принцесса" пропустила вперед Гриценко, которого на посту главы государства видят 13,2% украинцев.

Анатолий Гриценко. Фото: Анна Марченко/ТАСС

Лидерство по-прежнему во всех опросах сохраняет актер Зеленский – за него проголосовали бы сейчас 17,3% опрошенных. Вторую строчку занимает Петр Алексеевич с 13,9% народного выбора.

Пятую, шестую и седьмую строчку, соответственно, занимают кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (8,5%), неожиданно посетивший в конце прошлой недели Москву и встретившийся с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым; представитель от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул (3,6%), и большой любитель вил и домашнего хозяйства, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко (3,2%).

Как пишет агентство, в опросе участвовали 1800 респондентов по всей Украине, кроме неподконтрольных киевским властям регионов Донбасса.

Интересный факт, буквально накануне в интервью журналисту Дмитрию Гордону Юлия Владимировна сообщила, что после выборов могла бы быть в "одной демократической команде" с Гриценко, что "было бы прекрасно", или оппонентами. Однако в обоих случаях Тимошенко рассчитывает на "европейское сотрудничество" или "цивилизованную европейскую конкуренцию".

Необходимо добавить, что по результатам опросов Социологической группы "Рейтинг", КМИС и Центра Разумкова, лидер "Батькивщины" все-таки занимает второе место в президентском рейтинге. Но это исследование проводилось с 5 по 14 марта, хотя опрошенных было больше – 15 тыс. жителей Украины, пишут "Факты".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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