Порошенко вскрыл "планы" Москвы по срыву выборов

Лидер Незалежной обнаружил в президентской гонке кандидата от Кремля

Действующий президент Украины Петр Порошенко в каждой своей предвыборной речи находит место для России. Нынче он заявил, что Москва якобы подготовила план по срыву всеукраинского волеизъявления, которое должно пройти 31 марта. Свой спич пока еще глава государства толкнул во время мероприятий, посвященных пятилетию создания Нацгвардии.

"(Президент России Владимир) Путин не собирается оставлять нас в покое. В эти дни мы видим признаки того, что Кремль хочет использовать выборы для дестабилизации ситуации на Украине. Речь идет уже не только о вмешательстве в выборы для того, чтобы обеспечить выигрыш выгодных для Москвы кандидатов",

– предостерег нацию пан Порошенко, слова которого приводит его пресс-служба.

При этом "шоколадный король" не стал называть фамилии своих конкурентов по президентской гонке. Петр Алексеевич утверждает, что для срыва выборов Москва планирует "перевести их в формат внутреннего конфликта".

Он подчеркнул, что его первейший долг как президента, верховного главнокомандующего и гаранта конституционных прав и свобод граждан Незалежной, заключается в защите волеизъявления народа.

"А ваш долг – военнослужащих и патриотов – предотвратить попытки сорвать выборы", – обратился глава государства к нацгвардейцам.

"Президента Украины будет избирать украинский народ. И мы сделаем все, чтобы это было сделано прозрачно и в соответствии с законом и с европейскими стандартами", – резюмировал пан Порошенко.

Напомним, в прошлую пятницу, 22 марта, в Москву неожиданно нагрянул один кандидатов на высший пост в соборной лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко. Он прибыл вместе с председателем политсовета объединения Виктором Медведчуком. Украинцев принимал в подмосковной резиденции премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. На встрече также присутствовал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. Судя по официальным съемкам, а затем комментариям гостей, обсуждалась газовая проблема, а точнее сохранение транзита нашего топлива через ГТС Украины.

Позднее пан Порошенко раскритиковал визит Бойко, усмотрев в этом планы недругов Незалежной "повесить снова Украину на российскую газовую иглу".

