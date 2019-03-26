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Среди кандидатов в президенты Украины нет ее спасителя

Фото: www.globallookpress.com
Украинскому народу требуется историческая личность

В числе 39 кандидатов на пост президента Украины нет ни одного, кто мог бы "вырвать из маразма" страну. А Незалежной требуется именно масштабная историческая личность, способная привести государство к социально-экономическому ренессансу. К такому выводу пришел глава аналитического центра колледжа Европы "Мадариага" Пьер Дефрень.

"Для того чтобы вырвать Украину из состояния политического и экономического маразма, требуются лидеры исторического масштаба, которые хотят, в первую очередь, благополучия Украине, а не реализации своих личных интересов. С моей точки зрения, очевидно, что это не те кандидаты, которые несут Украине экономическое и политическое возрождение", – сказал РИА "Новости" эксперт.

Он выразил сомнения, что выборы 31 марта будут поворотными в истории страны. По его мнению, если Украину не возглавят "мудрые, смотрящие вперед и интегрированные личности", можно не ждать возрождения государства.

"Украинский народ заслуживает большего, у него огромный потенциал, но им управляют ненадлежащим образом. Проблема в этом", – считает Дефрень.

Фото: www.globallookpress.com

С его точки зрения, Киеву не нужно стремиться стать членом Евросоюза. Незалежная, убежден аналитик, должна "оставаться независимой от России и Европы, будучи мостом между ними".

"Украина – страна, которая принадлежит российскому и европейскому экономическим пространствам, должна быть их связующим звеном. Именно это может стать источником обретения Украиной политического равновесия и экономического развития", – резюмировал эксперт.

В свое время, еще в конце 2009 г., Дефрень предсказывал, что децентрализация в Незалежной может стать барьером для развития регионов, а в будущем - даже угрозой единства страны.

"Сначала необходимо исправить проблемы, которые стали проклятием украинского общества: политическую нестабильность, коррупцию, кумовство, инфраструктурный дефицит. И только потом можно перейти к вопросу децентрализации", – цитировал экономиста портал "Укррудпром".

Он пояснял, что киевским властям сначала нужно было бы навести порядок на центральном уровне.

И вот к чему пришли постмайданные вожди, затеявшие после "революции гидности" в 2014 г. децентрализацию по-украински. Где Крым, где Донбасс...

Пьер Дефрень был госслужащим ЕС с 1970 по 2005 годы. С 2008-ого стал исполнительным директором колледжа "Мадариага" при Фонде "Европа".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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