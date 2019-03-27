Украинский лидер назвал своего главного оппонента

Президент Незалежной озадачил публику словами о российском коллеге Владимире Путине.

Петр Порошенко продемонстрировал необыкновенную храбрость, высказавшись о своем главном оппоненте. Он заявил, что не стесняется говорить об этом во всеуслышание.

"… говорю это открытым текстом, единственный, потому что остальные боятся это делать... мой оппонент – Путин",

– сообщил глава Украины в эфире программы "Свобода слова".

Странное заявление Порошенко сделал, комментируя рейтинги кандидатов в президенты. Союзниками же политик назвал граждан Незалежной, отмечает РИА ФАН.

Слов пана Петро никто не понял. Пользователи в Сети активно обсуждают очередное нелепое выступление, упражняясь в остроумии. Многие, как водится, заподозрили, что украинский лидер снова налегает на горячительные напитки и не контролирует свои изречения (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"генерал чекушка совсем спился, уже белая горячка началась ..." "Пётр пьёт сегодня точно :) !!!" "А что, украинский ЦИК Путина тоже в списки кандидатов включил?" "Главный оппонент Порошенко – украинский народ", "А что в окраине будут проходить выборы между В.Путиным и Порошенко.Что то Петя берега попутал или автопилот сломался?"

– пишут они.

Ранее Порошенко разразился пламенной речью о планах Москвы сорвать президентские выборы.