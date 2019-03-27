У лидера Незалежной есть план, как сделать страну энергонезависимой

Украине не нужен российский газ, а скоро она сможет вообще прекратить закупки топлива за рубежом. Об этом заявил президент Петр Порошенко. По его словам, он четко представляет себе, как этого добиться. Единственное условие - оставить его во главе государства и выбрать "правильный" парламент.

"Если мы пройдем точку невозвращения – выборы 2019 года, то в 2021-2022 г.г. Украина станет энергонезависимой, мы прекратим импортировать газ. Это будет результатом нашей позиции по энергонезависимости и энергобезопасности".

Выступая в эфире программы "Свобода слова", Порошенко напомнил, что благодаря его усилиям Незалежная сократила импорт газа с 14 млрд кубометров в 2017 г. до 10 млрд кубов в 2018 году. Если так пойдет дальше, то скоро ей хватит топлива, производимого в стране. Впрочем, за время эфира срок наступления этого "скоро" увеличился с полутора лет до пяти.

"Моя цель на следующие пять лет – Украину сделать энергонезависимой", – заявил Порошенко все на той же программе.

Киев отказался от поставок газа напрямую из России в 2015 году. Вместо этого он стал получать поставки того же топлива реверсом из Европы. В итоге стоимость газа существенно возросла. В прошлом году Украине приходилось платить в среднем по $340 за тысячу кубометров, тогда как, к примеру, Белоруссия платила за поставки России менее $150.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта. По предварительным данным, наибольшей поддержкой населения пользуется кандидат Владимир Зеленский. В тройке лидеров также действующий президент Петр Порошенко и экс-премьер Юлия Тимошенко, последняя, правда, в последние дни стремительно теряет сторонников.