Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украина через полтора года избавится от импортного газа

Фото: www.globallookpress.com
У лидера Незалежной есть план, как сделать страну энергонезависимой

Украине не нужен российский газ, а скоро она сможет вообще прекратить закупки топлива за рубежом. Об этом заявил президент Петр Порошенко. По его словам, он четко представляет себе, как этого добиться. Единственное условие - оставить его во главе государства и выбрать "правильный" парламент.

"Если мы пройдем точку невозвращения – выборы 2019 года, то в 2021-2022 г.г. Украина станет энергонезависимой, мы прекратим импортировать газ. Это будет результатом нашей позиции по энергонезависимости и энергобезопасности".

Выступая в эфире программы "Свобода слова", Порошенко напомнил, что благодаря его усилиям Незалежная сократила импорт газа с 14 млрд кубометров в 2017 г. до 10 млрд кубов в 2018 году. Если так пойдет дальше, то скоро ей хватит топлива, производимого в стране. Впрочем, за время эфира срок наступления этого "скоро" увеличился с полутора лет до пяти.

Фото: www.globallookpress.com

"Моя цель на следующие пять лет – Украину сделать энергонезависимой", – заявил Порошенко все на той же программе.

Киев отказался от поставок газа напрямую из России в 2015 году. Вместо этого он стал получать поставки того же топлива реверсом из Европы. В итоге стоимость газа существенно возросла. В прошлом году Украине приходилось платить в среднем по $340 за тысячу кубометров, тогда как, к примеру, Белоруссия платила за поставки России менее $150.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта. По предварительным данным, наибольшей поддержкой населения пользуется кандидат Владимир Зеленский. В тройке лидеров также действующий президент Петр Порошенко и экс-премьер Юлия Тимошенко, последняя, правда, в последние дни стремительно теряет сторонников.

Фоторепортаж
Вечно пьяный: Порошенко опустился перед выборами
Фото: GLOBAL LOOK press/Han Yan Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
Фото: GLOBAL LOOK pressRon Sachs Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Порошенко вскрыл "планы" Москвы по срыву выборов

Лидер Незалежной обнаружил в президентской гонке кандидата от Кремля

Атаковать бесполезно: Крымский мост защитит спецбригада

Стратегический объект снабдили еще одним уровнем безопасности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей