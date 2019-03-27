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Бойко убрали из предвыборной гонки за поездку в Москву

Юрий Бойко. Фото: Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Попытка киевской оппозиции решить с Россией газовый вопрос довела до обвинений в госизмене

Уголовное дело в отношении членов партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука будет возбуждено в среду, 27 марта. Об этом заявил генпрокурор Незалежной Юрий Луценко. Их обвиняют в нелегальном посещении России.

"Сегодня будет зарегистрировано уголовное дело в отношении Бойко и Медведчука за незаконное пересечение границы. Но вопрос не только к авиаслужбе, но и к погранслужбе, которая выпустила этих лиц", – цитирует ТАСС Луценко.

Кандидат в президенты Украины Бойко вместе с главой политсовета "Оппозиционной платформы" Медведчуком побывали в Москве 22 марта. Они встретились с премьером РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером и обсудили газовые проблемы.

Дмитрий Медведев, Юрий Бойко и Виктор Медведчук. Фото: Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Визит не скрывали. И тут удивительно даже не то, что в разгар предвыборной кампании кандидат, стойко занимающий 5-е место в рейтинге, портит себе репутацию общением с российским правительством, а то, что украинские политики прилетели в Москву на самолете. Ведь прямое авиасообщение между странами закрыто. Получается, кто-то дал указание открыть коридор.

Конкурент Бойко, кандидат в лидеры Украины от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул быстро установил – полет разрешил лично Петр Порошенко. Значит, он и Бойко в сговоре и вместе работают над тем, чтобы президентское кресло осталось за нынешним хозяином.

Доказательств этого нет. Однако часть электората, действительно, может теперь от Бойко перебежать к Порошенко. Ведь если против кандидата будет возбуждено уголовное дело, он не сможет принимать участие в выборах. А за 4 дня до голосования людям трудно выбрать нового лидера. Соответственно, сторонники Бойко могут или вообще проигнорировать выборы, или поставить плюсик напротив человека, к которому успели привыкнуть – то есть действующего президента Порошенко. 

Выборы президента Украины назначены на 31 марта.

Николай ВИКТОРОВ
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