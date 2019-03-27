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Чемпионка Украины пострадала из-за Порошенко

Анжела Макеева. Кадр youtube.com
Титулованную спортсмену наказали за политические взгляды

Директора Ирпенского стадиона "Чемпион", председателя Федерации смешанных единоборств ММА Украины в Киевской области, абсолютную чемпионку Европы по тхэквондо Анжелу Макееву уволили с должности за отказ принять участие в агитационной кампании кандидата в президенты Незалежной Петра Порошенко.

Многократная победительница международных соревнований утверждает, что с открытием предвыборной гонки на нее стали оказывать давление.

"Требовали, чтобы я вступила в партию "Новые лица" и поддерживала кандидатуру действующего президента… После моего решительного отказа участвовать в политической агитации и избирательных схемах, меня... уволили с должности директора стадиона", – написала Макеева в Facebook.

Более того, увольнение противоречит трудовому законодательству Украины, поскольку Макееву сняли с поста, когда она была беременна и находилась на больничном.

Макеева была назначена на пост директора стадиона "Чемпион" в 2016 году.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта.

Николай ВИКТОРОВ
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