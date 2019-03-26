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"Поцелуй Иуды": на украинских выборах раскрыли "договорняк"

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Порошенко уничтожает своих конкурентов изощренными методами

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко работает на штаб действующего главы Незалежной. Таким заявлением огорошил всех претендент на президентское кресло Александр Викул.

По всем соцопросам Бойко находится рядом с лидирующей тройкой – Владимиром Зеленским, Петром Порошенко и Юлией Тимошенко. Однако в отличие от этой троицы его задача заключается в том, чтобы оттянуть на себя часть голосов конкурентов Порошенко, и прежде всего Тимошенко. Дело в том, что и Порошенко, и Тимошенко борются за один и тот же электорат, объяснил Викул.

О сговоре Порошенко и Бойко было известно Викулу еще пять месяцев назад. Однако если тогда это не бросалось в глаза, то за неделю до дня голосования "договорняк" стал очевиден до неприличия. Все стало понятно после недавней поездки Бойко в Москву на переговоры по сохранению транзита газа, в которых участвовали лидер украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, глава "Газпрома" Алексей Миллер и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Эта поездка Бойко с Медведчуком в Россию осуществлена по поручению и по личному указанию Петра Алексеевича Порошенко. Начнем с того, что они полетели прямым рейсом из Киева в Москву. У нас нет авиасообщения [между Украиной и Россией], как вы знаете. И только по прямому указанию президента СБУ и Госавиаслужба, а с другой стороны ФСБ, может дать "добро" на прямой перелет", – сказал Викул в эфире ICTV.

На той встрече, по словам Викула, Бойко нанес "электоральный удар" по Тимошенко, заявив о готовности объединиться с ней в коалицию.

"На языке политтехнологов это называется "поцелуй иуды". Они (Бойко и Медведчук. – прим. "Утро") же прекрасно понимают, что Тимошенко с Порошенко борются за один и тот же националистически настроенный электорат…", - сказал Викул.

Стоит отметить, что украинцы давно повесили на Бойко и Медведчука ярлык "пророссийских" политиков за то, что якобы они связаны с Кремлем. Со слов Викула же выходит, что и Порошенко тоже не враг России, однако он не стал развивать эту тему, закончив свою тираду обещанием "говорить на равных" с Москвой.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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