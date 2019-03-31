Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Зеленский вспомнил о сбежавшем Саакашвили

Владимир Зеленский. Фото: Анна Марченко/ТАСС
продолжениеВ присутствии мужа: Тимошенко проголосовала под руку с другим мужчиной
Шоумен захотел поработать вместе с экс-главой Грузии

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский во время голосования на участке рассказал о том, что будет делать после победы, а также вспомнил о Михаиле Саакашвили.

По его словам, такой специалист как Саакашвили полезен каждому главе государства, и он намерен вернуть его на территорию страны.

Зеленский также пообещал украинцам начать новую жизнь без коррупции и взяток. При этом шоумен особо подчеркнул, что его первые поездки в качестве президента будут внутренние, а не международные, передает РИА "Новости".

"Меня, в первую очередь, беспокоит то, что происходит на Украине. Первые мои визиты я бы совершил по областям нашей страны… с точки зрения международных визитов посмотрим", – добавил Зеленский.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

"Захватят всю Украину": в Киеве разглядели огромную группировку войск России в районе Азова

Накануне выборов в Незалежной разразились бредом об "агрессии" Москвы

Медведеву отстранили от соревнований

Спортсменку подозревают в применении допинга

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей