Шоумен захотел поработать вместе с экс-главой Грузии

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский во время голосования на участке рассказал о том, что будет делать после победы, а также вспомнил о Михаиле Саакашвили.

По его словам, такой специалист как Саакашвили полезен каждому главе государства, и он намерен вернуть его на территорию страны.

Зеленский также пообещал украинцам начать новую жизнь без коррупции и взяток. При этом шоумен особо подчеркнул, что его первые поездки в качестве президента будут внутренние, а не международные, передает РИА "Новости".

"Меня, в первую очередь, беспокоит то, что происходит на Украине. Первые мои визиты я бы совершил по областям нашей страны… с точки зрения международных визитов посмотрим", – добавил Зеленский.