Ни один кандидат не смог получить более половины голосов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Незалежной обработала более 60% протоколов на выборах главы государства. В результате было объявлено, что ни один из участников президентской гонки не сможет по итогам первого тура заручиться поддержкой более половины избирателей.



"Я обращаю внимание, что будет второй тур. Перед ЦИК стоит очень амбициозная задача, потому что временной отрезок, который есть между подведением окончательных результатов и подписанием ЦИК протокола назначения голосования 21 апреля по второму туру – очень и очень короткий",

– сообщила на брифинге председатель комиссии Татьяна Слипачук (цитируется по ТАСС).

По последним данным, в ЦИК подсчитали данные из 62,74% протоколов. Лидером президентской гонки по-прежнему является шоумен Владимир Зеленский. Он увеличил отрыв от других кандидатов. К настоящему моменту у него уже 30,4% голосов избирателей.

Вторую строчку занимает действующий глава государства Петр Порошенко, за которого отдали голоса 16,34% избирателей. Третье место с небольшим отрывом занимает лидер партии "Батькивщина", бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко – 13,09%. Ее штаб уже обвинил Службу безопасности Украины в фальсификациях и провокациях при голосовании, а сама политик не исключила, что будет оспаривать результаты. Накануне возле здания ЦИК был разбит палаточный лагерь сторонников экс-премьера.

Первый тур президентских выборов прошел вчера. Второй тур назначен на 21 апреля. Предвыборные социологические опросы ставили Зеленского на первое место, а Тимошенко – на второе. По итогам проведенных в день голосования экзит-поллов, места распределились, как в предварительных данных ЦИК: Зеленский, Порошенко, Тимошенко.

Медиаэксперт Анатолий Шарий называет Зеленского фаворитом второго тура. Единственным шансом для Порошенко является снижение явки до минимума.

"Если явка будет большая, у него нет шансов, ни одного, ноль, одного шанса нет у Порошенко. У него, по сути, и сейчас уже нет шансов. Когда я смотрю на вот это вот, я понимаю, что так оно и будет. Ему надо сделать, чтобы люди не пришли. Поэтому мы будем мобилизовать всех, чтобы пришли абсолютно все", – заявил блогер на своем Youtube-канале.

По словам Шария, у Порошенко настоящая истерика. "Минимум 10% при всех этих админнатяжениях разрыв с клоуном. Клоуном. Вы же называли – клоун, клоун. Так ты ниже клоуна, получается. Действующий президент ниже клоуна! Поэтому у него (Порошенко) сейчас пригорает", – добавил он.