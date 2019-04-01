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Украина добровольно отказалась от Крыма

Фото: www.globallookpress.com
Полуостров отошел России прямо в ходе выборов президента Незалежной

Установку на то, что республика является исконной частью Украины, которую заняли "российские захватчики", не поддерживают даже в избиркоме страны. На одном из киевских избирательных участков на выборах президента вывесили карту Незалежной без Крыма. Это вызвало грандиозный скандал.

Первыми о забавном происшествии сообщила гражданская платформа "Защити свой голос". "Позор в столице!!! В Киеве на избирательном участке, расположенном по адресу: улица Сержа Лифаря, 14, в школе №276, на сцене висит большое изображение карты Украины. Так вот, это изображение – без Крыма", – сообщалось на странице организации в Facebook.

Авторы поста потребовали от правоохранителей немедленно "отреагировать и наказать виновных" и тэгнули в посте официальный аккаунт Национальной полиции Украины, отмечает "Царьград".

По чьему недосмотру Украину лишили Крымского полуострова, не сообщается. Если школу к выборам украшала администрация образовательного учреждения, то ответственность за это "предательство" лежит на директоре и учителях. Если помещение подготавливает территориальная избирательная комиссия, то наверняка эти выборы станут для кого-то из ее сотрудников последними.

 

 

Никакой официальной реакции от правоохранительных органов не последовало. Провисела ли карта до закрытия участка или ее сняли раньше – неизвестно.

Пользователи Facebook не упустили возможность съязвить над нынешней украинской властью и ее невыполнимыми обещаниями вернуть Крым под контроль Киева. "А что, Крым живет по украинским законам и сегодня там выбирают президента?" – написал пользователь Андрей Русанов.

"Ой, цирк! Автономная республика Крым уже не наша, мы ее" сдали без боя", – отметил Граф Вишенка. "Надо смотреть правде в глаза. Кто-то верит обещаниям Порошенко, что он вернет Крым?" – прокомментировала фотографию Татьяна Вергун.

Невнимательные общественники не обратили внимания на то, что на представленной карте явно отсутствует часть Донбасса, являющейся сегодня территорией непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Но, очевидно, активисты гражданской платформы сами не сильны в географии Украины и потому на глаз могут определить только отсутствие полуострова.

Первый тур президентских выборов состоялся вчера. После обработки примерно двух третей избирательных протоколов лидирует в электоральной гонке комик Владимир Зеленский, за которого проголосовали более 30% избирателей. Второе место занимает действующий глава государства Петр Порошенко (более 16% голосов), третье – бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко (13%).

Официальные итоги голосования будут подведены до 10 апреля. Второй тур выборов назначен на 21 апреля.

Андрей ФИЛАТОВ
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