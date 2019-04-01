Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украинцы проигнорировали выборы за рубежом

Фото: www.globallookpress.com
продолжение"Психологически не готов": президентство Зеленского будет коротким
МИД констатировал "горькую арифметику"

Работающие за пределами Незалежной украинские граждане не верят в светлое будущее их страны и массово отказались принять участие в голосовании. Неприятные цифры для Киева сегодня назвал министр иностранных дел Павел Климкин – в первом туре президентских выборов на участки пришли чуть более 53 тыс украинцев, что на 20 тысяч меньше, чем пять лет назад.

"Все обсуждают результаты выборов. Все, кто имеет, что сказать, и те, кто не имеет. Но меня беспокоит вот что. В 2014 году на избирательных участках проголосовали почти 73 тыс. украинцев, в первом туре этого года – чуть больше 53 тысяч. Какая горькая получается арифметика", – написал пан Климкин в своем Facebook.

Глава МИД выразил уважение тем заробитчанам, кто участвовал в голосовании.

"Как бы пафосно это не звучало, гражданский долг должен быть одинаково важным для всех украинцев. Мы – часть единой политической нации и должны ее укреплять своей сознательной гражданской позицией", – резюмировал он.


Отметим, что приехавшие на заработки с Украины граждане не могли участвовать в выборах на территории России, поскольку в "стране-агрессоре" не были открыты избирательные участки в "целях безопасности". Им предлагалось или вернуться на родину, или заехать в дружественные постмайданым властям государства.

Причем открылась такая интересная деталь: Киев отправил на нужды иностранных избирательных участков менее 450 тыс. бюллетеней. Однако по разным данным сегодня на заработках за границей находится от 6 до 10 млн украинцев.

Впрочем, как показали сегодняшние "горькие" цифры от пана Климкина, такого количества бюллетеней даже не понадобилось.

"Не пишите глупости потому что в 2014 явка была на 25000 больше а теперь у всех проблемы доехать до участка, просто людям все равно", – написал пользователь под постом министра (орфография и пунктуация оригинала). Кто-то внимательный добавил: "И еще потеряем 21 апреля ,потому что Католическая Пасха". "Это благодарность за безвиз, украинцы " ответственные"", – констатировали в комментариях.

Первый тур на выборах президента Украины состоялся 31 марта. В ЦИК официально объявили о проведение второго тура выборов 21 апреля.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Все плохо: Крымский мост атакуют

Гигантское сооружение дрогнуло от медуз-мутантов

VIP-содержанка: Порошенко развел украинцев

Пока еще действующий глава Незалежной оказался главным расточителем страны за всю ее историю

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей