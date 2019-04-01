МИД констатировал "горькую арифметику"

Работающие за пределами Незалежной украинские граждане не верят в светлое будущее их страны и массово отказались принять участие в голосовании. Неприятные цифры для Киева сегодня назвал министр иностранных дел Павел Климкин – в первом туре президентских выборов на участки пришли чуть более 53 тыс украинцев, что на 20 тысяч меньше, чем пять лет назад.

"Все обсуждают результаты выборов. Все, кто имеет, что сказать, и те, кто не имеет. Но меня беспокоит вот что. В 2014 году на избирательных участках проголосовали почти 73 тыс. украинцев, в первом туре этого года – чуть больше 53 тысяч. Какая горькая получается арифметика", – написал пан Климкин в своем Facebook.

Глава МИД выразил уважение тем заробитчанам, кто участвовал в голосовании.

"Как бы пафосно это не звучало, гражданский долг должен быть одинаково важным для всех украинцев. Мы – часть единой политической нации и должны ее укреплять своей сознательной гражданской позицией", – резюмировал он.

Отметим, что приехавшие на заработки с Украины граждане не могли участвовать в выборах на территории России, поскольку в "стране-агрессоре" не были открыты избирательные участки в "целях безопасности". Им предлагалось или вернуться на родину, или заехать в дружественные постмайданым властям государства.

Причем открылась такая интересная деталь: Киев отправил на нужды иностранных избирательных участков менее 450 тыс. бюллетеней. Однако по разным данным сегодня на заработках за границей находится от 6 до 10 млн украинцев.

Впрочем, как показали сегодняшние "горькие" цифры от пана Климкина, такого количества бюллетеней даже не понадобилось.

"Не пишите глупости потому что в 2014 явка была на 25000 больше а теперь у всех проблемы доехать до участка, просто людям все равно", – написал пользователь под постом министра (орфография и пунктуация оригинала). Кто-то внимательный добавил: "И еще потеряем 21 апреля ,потому что Католическая Пасха". "Это благодарность за безвиз, украинцы " ответственные"", – констатировали в комментариях.



Первый тур на выборах президента Украины состоялся 31 марта. В ЦИК официально объявили о проведение второго тура выборов 21 апреля.