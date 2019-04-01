Карманного руководителя обрекли на разочарование

Пока задержавшийся у власти Петр Порошенко действует наперекор одному из самых влиятельных политиков мира, украинский народ, отдав предпочтение комику Владимиру Зеленскому, продемонстрировал свое "фи" нынешнему президенту, полагает руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Это протест против Петра Порошенко и политических элит, которые доминировали последние 15 лет",

– пояснил эксперт в интервью интернет-газете Znak, подчеркнув, что такое распределение голосов в первом туре – "это не запрос на смену внешнеполитического курса или изменение отношений с Россией". По мнению собеседника издания, таким образом украинцы устроили "электоральный Майдан в кабинке для голосования".

Фесенко считает, что во втором туре, который назначен на 21 апреля, вперед вырвется Зеленский, однако страной он будет управлять номинально, то есть станет карманным президентом, поскольку в политике шоумен – новичок. Он трансформирует Незалежную из парламентско-президентской республики в парламентскую. На пути к превращению роль серых кардиналов возьмут на себя украинский премьер Владимир Гройсман и министр внутренних дел Арсен Аваков, предположил политолог.

По его словам, Зеленский рискует вызвать разочарование у народа, если даст слабину. Да и сам он может быстро упасть духом и отказаться от власти. "Досрочная отставка будущего президента теоретически возможна, если вдруг Зеленский поймет, что это не его, и окажется психологически не готов", заключил эксперт.

Между тем пан Порошенко вряд ли смирится с проигрышем актеру. Вполне вероятно, что политик попытается организовать путч. Однако это "крайний и неблагоприятный вариант, на который его мог бы подтолкнуть стресс", уточнил политолог Виталий Камышев.

"Я не исключаю попыток переворота, может, если он увидит, а это очевидно, что он не выиграет эти выборы. В этом опасность разжигания страстей перед вторым туром ",

– цитирует его РИА "Новости". Впрочем, конфетный магнат имеет важное преимущество перед конкурентом – опыт и навык в политике, пишет CNN. Борьба за главное кресло Украины обещает быть жаркой.

Во второй тур выборов прошли Владимир Зеленский и Петр Порошенко, что ни для кого не стало большим сюрпризом.