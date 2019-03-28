Карманный президент и газовая принцесса: кто станет новым лидером Украины

Следующие пять лет Киев проживет под диктовку США

В ближайшее воскресенье, 31 марта, определится дальнейший курс Украины. Жители страны выберут ее руководителя. Вероятнее всего, с первого раза у них это не получится. Кто в итоге будет управлять государством, во многом будет зависеть от того, кто пройдет во второй тур голосования.

При этом шансы действующего президента Петра Порошенко возрастают, если компанию ему составит Владимир Зеленский. С Юлией Тимошенко ему будет "справиться" сложнее, рассказал в эксклюзивном интервью "Утро.ру" член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. Главное, полагает он, для Петра Алексеевича – попасть во второй тур. Тогда конфетный магнат "обеспечит себе победу".

"У Порошенко есть шансы остаться на второй президентский срок, но не благодаря его популярности, конечно, а благодаря тому, что он обладает большим административно-политическим ресурсом. У него есть возможность сфальсифицировать или скорректировать результаты этих выборов, а впоследствии легитимировать свою победу, поскольку он один из фаворитов президентской гонки",

– пояснил эксперт, подчеркнув, что население Украины "апатично относится к выборам", поэтому многие технологии, такие как вброс компромата и открытие уголовных дел, уже не работают. Зато на первый план выходят нетрадиционные инструменты. Сюда смело можно отнести популярный сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли, который, по сути, играет самого себя.

Это "прекрасная предвыборная агитация, которая не попадает под какие-либо ограничения", заявил собеседник "Утро.ру". В сериале, "весьма успешном с точки зрения пиара и маркетинга", отметил он, прописаны "примитивные народные мечтания", согласно которым чиновники получают по заслугам. Этим и объясняется феномен Зеленского, которому также "подыграли" колоссальное падение уровня жизни населения и ненависть к действующему президенту Порошенко.

"То есть народ готов голосовать против Порошенко за кого-нибудь. А Зеленский – узнаваемая личность. Он не политик, от которых народ уже устал. С их обещаниями, с их одинаковым популизмом", – констатировал Безпалько. Между тем, уверен он, управленец из Зеленского не выйдет. Шоумен будет карманным президентом, так как не имеет соответствующего опыта и навыка.

"Зеленский в некотором смысле – это Кличко номер два. Просто Кличко чрезвычайно косноязычный, он абсолютно неинтеллектуален, он часто был смешным и не умеет вести себя на публике. А Зеленский, наоборот, привык к публике, он вырос на публике, он умеет говорить, он умеет шутить, он знает, что ждет от него публика. Но политические, финансовые, экономические решения будут принимать за него другие люди",

- заключил член Совета по межнациональным отношениям при президенте. На фоне Зеленского куда выигрышнее смотрится газовая принцесса, бывший премьер Украины и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Ее тоже нельзя списывать со счетов. Впрочем, кто бы из тройки лидеров не стал победителем президентской гонки, следующие пять лет Киев проживет под диктовку США.

"Им всем достаточно четко ясны те рамки, условия и красные флажки, за пределы которых выходить нельзя, – отметил эксперт, напомнив. – Единственный политик, который осмелился всерьез попытаться за них выйти – Надежда Савченко – сейчас сидит в тюрьме".

Кроме фаворитов, на главное кресло страны претендуют десятки кандидатов. По мнению Безпалько, каждый из них не питает больших иллюзий на свой счет, а просто пытается пропиариться, используя казенные ресурсы. Чтобы стать известным на всю страну, достаточно не пожалеть 2,5 млн гривен. Тем временем статус "кандидат в президенты" открывает многие двери.