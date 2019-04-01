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Москва оценила возможность договориться с Киевом как нулевые

Фото: www.globallookpress.com
Российский МИД назвал преступлением недопуск украинцев проголосовать в России

Замглавы Министерства иностранных дел РФ Григорий Карасин считает, что происходящее сегодня в Незалежной приведет к нормализации отношений с Москвой. При этом он подчеркнул, что сами украинцы в большинстве не верят в "страшилки" о России, которыми их бесконечно в последние годы пугали.

"Мы бы действительно хотели нормализации отношений с Украиной – нашим ближайшим соседом, с которым нас связывает исторически сложившаяся духовная, культурная и цивилизационная общность. К сожалению, то, что сегодня там происходит, оставляет немного шансов для этого",

заявил дипломат в интервью журналу "Международная жизнь".

По его мнению, миллионы жителей Украины не разделяют антироссийских настроений постмайданых властей.

"Люди видят, что происходит и их страшилками про мифическую "российскую угрозу" не запугать. Более того, они прекрасно понимают, какими издержками для страны оборачивается курс официального Киева на полный разрыв связей с Россией, и открыто говорят, что Украина развивается в неправильном направлении", – сказал Карасин.

Он добавил, что сейчас сложно спрогнозировать, сделают ли соответствующие выводы в украинском руководстве после завершения президентских выборов. Также он указал, что положение дел в Донбассе не изменится, "пока в Киеве, вне зависимости от того, кто станет новым президентом страны, не осознают необходимость достижения внутриукраинского урегулирования на основе минских соглашений путем прямого диалога с Донецком и Луганском".

Григорий Карасин. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС 

По словам нашего дипломата, сохраняется риск обострения обстановки в шахтерском регионе, более того, "нельзя исключать попыток правящего режима устроить в предвыборных целях очередные вооруженные провокации".

Коснулся представитель российского МИД и темы отказа Киева дать возможность огромному количеству украинцев, проживающих и работающих в России (а это примерно 3-4 млн граждан), голосовать на участках в загранучреждениях Незалежной на территории РФ. Он назвал такой шаг преступным.

Первый тур выборов президента Украины состоялся накануне, 31 марта. После обработки 87,21% протоколов лидирует шоумен Владимир Зеленский с 30,30% голосов, действующий глава государства Петр Порошенко набирает 16,02%. Второй тур уже назначен на 21 апреля.

Ранее в понедельник, 1 апреля, на слабые показатели пришедших на избирательные участки за рубежом пожаловался и министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин, охарактеризовав ситуацию как "горькую арифметику".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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