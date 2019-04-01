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"Поздравляю": Королева восхитилась Зеленским

Владимир Зеленский. Фото: Анна Марченко/ТАСС
продолжение"Обновление крови": вера украинцев поднимет с колен экономику Незалежной
Бывшая киевлянка порадовалась успехам коллеги

Наташа Королева от души поздравила актера Владимира Зеленского с успехом в первом туре президентских выборов на Украине.

"Молодец. Поздравляю. Все Вовы талантливые, видимо, имя способствует... Но это пока только первый тур", 

– сказала певица РИА "Новости". Выборы главы государства состоялись на Украине вчера, 31 марта.

Никто из кандидатов не смог набрать нужного для победы в первом туре числа голосов, Владимир Зеленский вышел во второй тур, за него проголосовали 30,34% украинцев, пришедших на избирательные участки.

Соперниками Зеленского могут стать действующий президент Петр Порошенко или лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. При этом Порошенко опережает Тимошенко почти на 3%.

Наташа Королева. Фото: www.globallookpress.com

Второй тур выборов пройдет на Украине 21 апреля.

Валентина МАЙОРОВА
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